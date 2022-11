Taiwanilainen Mediatek on Qualcommin jälkeen toiseksi suurin älypuhelimien sovellusprosessorien toimittaja. Yhtiön uusin piiri on Dimensity 1080, jolla se lähtee haastamaan Qualcommia Android-puhelinten prosessoreissa yhä tiukemmin.

AMD:n nykyisin omistama Xilinx on julkistanut Ultrascale+-sarjaan kaksi uutta FPGA-piiriä, joilla tähdätään erityisesti sulautettuihin sovelluksiin. Tämä onnistuu pienentämällä ohjelmoitavaa logiikkaosaa, mutta pitämällä esimerkiksi huippunopeat IO-liitännät.

Tekoäly-yritys Silo AI on julkistanut vuosittaisen Nordic State of AI -raporttinsa nyt toisen kerran. Toimitusjohtaja Peter Sarlinin mukaan tekoälyn hyödyntämisessä ollaan siirtymässä kypsään vaiheeseen. - Tekoälyä ei pidetä enää irrallisena ratkaisuna vaan siitä on tullut erottamaton osa yritysten tuotteita ja palveluita.

Viime vuonna ajauduttiin jo tilanteeseen, jossa näytönohjaimia ei saanut ostettua mistään. Tuotanto-ongelmat, pandemia-aika ja kryptovaluuttabuumi johtivat laajoihin saatavuusongelmiin. Nyt tilanne on Hintaopas.fi-palvelun datan perusteella helpottanut.

Digituksen aktiiviset HDMI- ja DisplayPort-standardeja tukevat valokuitukaapelit ovat parhaita ratkaisuja varmistamaan kompressoimattoman kuvan ja äänen lähettämisen pidemmille etäisyyksille suurella kapasiteetilla. Valokuitu- ja kuparikaapeleita yhdistävän hybridirakenteen ansiosta kaikki haitalliset sähkömagneettiset häiriöt voidaan sulkea pois, mikä takaa siirron jopa UHD- eli 8K60-resoluutiolla ja jopa 48 gigabitin kaistalla.

ETN on julkaissut uusimman digitaalisen ETNdigi-lehden, jossa on taas mukana laaja kattaus artikkeleita ja uutisia eri alueilta. Osallistu nyt lehden lukijakilpailuun ja voit voittaa Huawein upean Watch GT 3 Pro -älykellon.

Kukaan ei jättäne oveaan auki, kun poistuu kotoaan, mutta WiFi-verkkonsa suojaa silti vain murto-osa ihmisistä. AtlasVPN:n teettämä tutkimus kertoo, että 89 prosenttia amerikkalaisista ei suojaa omaa Wi-Fi-verkkoaan salasanalla. Wi-Fi-salasanan käyttäminen on yksi yksinkertaisimmista ja helpoimmista tavoista suojata langaton verkko. Ilman sitä kuka tahansa voi käyttää Internet-yhteyttä. Samalla verkon käyttäjien tiedot ovat alttiina varkauksille.

Tektronix on esitellyt aivan uuden mittauslaitekategorian, joka mullistaa PCI Express -testauksen. Uusi TMT4 Margin Tester kutistaa PCIe-väylän testaukseen kuluvan ajan aiemmasta tunneista ta jopa päivistä vain minuutteihin.

Tutkijat yrittävät nyt kilvan parantaa yhdistelmäkennojen hyötysuhdetta, sillä esimerkiksi toisen piikerroksen korvaaminen perovskiitilla tekisi aurinkokennosta merkittävästi edullisemman. Tällä hetkellä erilaisilla nanorakenteilla on päästy noin 30 prosentin hyötysuhteeseen eli ollaan käytännössä parhaimpien piikennojen tasolla.

Galliumnitridipohjaisten tehokomponenttien myötä mobiililaitteiden laturien nopeus on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana huimaa vauhtia. Moni valmistaja tarjoaa jo yli 100 watin latausta laitteisiinsa, mutta Xiaomi vetää nyt huiput. Uusin tulossa oleva laturi on teholtaan 210 wattia.