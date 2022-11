RISC-V ohjaa suuriakin kosketusnäyttöjä

Kosketusnäyttö yleistyy käyttöliittymänä niin autoissa kuin teollisuudessakin. Monissa kohteissa kosketusohjaimelta vaaditaan enemmän, kun ympäristö on kohinainen tai paneelin pitää suojata laitteistoa enemmän. Näihin kohteisiin käy norjalaisen TouchNetixin Axiom-piiri, joka perustuu avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin.

TouchNetixin toimitusjohtaja on Vegard Wollan, joka tunnetaan toinen AVR-ohjainarkkitehtuurin kehittäjänä. Hän on aiemmin vetänyt Atmelin mikro-ohjainkehitystä. TouchNetixin johtoon Wollan nimitettiin keväällä 2021, kun MyWo AS ja englantilainen TouchNetix yhdistettiin.

Yritykset aloittivat yhteisen kapasitiivisen kosketusohjaimen kehityksen jo vuonna 2016. Tulokset ovat vaikuttavia. - AXiom-piirit ovat sata kertaa kilpailevia ohjainpiirejä herkempiä, Vegard Wollan kertoi Electronica-messuilla.

Herkkyys perustuu mikro-ohjaimella ajettaviin algoritmeihin. Sen ansiosta TouchNetixin ohjaus toimii paksumman lasipaneelin läpi. Sen tekniikkaa käytetään esimerkiksi Ferrarin Purosangue-luksusmaasturin kojelaudassa, mutta tulossa on Kiinassa valmistettu ”kansanauto”, josta myös löytyy TouchNetin piireillä ohjattava käyttöliittymä. - AXiom ei ole vain luksusbrändien tekniikkaa, Wollan korosti Münchenissä.

Elokuussa TouchNetix otti ohjainpiireissään uuden askeleen, kun aXiom-siruille tuotiin tuki painallusvoiman aistimiselle. Force-Sensing-tekniikka mahdollistaa tarkan ja luotettavan voiman mittauksen kosketusnäytöllä tai pinnalla välillä 0,1 Newton (10 g) - 20 Newton (2000 g). AXiom-tekniikka tarjoaa myös usean painalluksen erillisen aistimisen 1,5 senttimetrin etäisyydelle asti.

Teollisuudessa TouchNetixin piirejä mahdollistetaan eleohjausten hyödyntämiseen. Monissa laitteissa ruutua ei haluta koskea, joten toimintoja halutaan ohjata eleillä. Tämä onnistuu käytännössä sentin-parin etäisyydellä lasipinnasta.

AXiom-piirit valmistetaan taiwanilaisen TSMC:n linjoilla, prosessi on vanhempi ja vankasti kentällä testattua. Piirien salaisuus piilee kuitenkin RISC-V-ydinten ohjelmistossa. Avoin alusta mahdollistaa algoritmien joustavan kehityksen. Wollanin mukaan RISC-V on alusta asti ollut aXiom-piirien laitealusta.