Prosessori osaksi sormenjälkianturia

Ruotsalainen Fingerprint Cards tunnetaan kannettavien laitteiden sormenjälkitunnistimista, erityisesti anturien valmistajana. Nyt yhtiö kehittää omaa mikro-ohjainta tuotevalikoimaansa. Tarkoituksena on tarjota PC-valmistajille valmis moduuli, joka lukee ja autentikoi käyttäjän sormenjäljen.

Integroitua ratkaisua ovat pyytäneet Fingerprint Cards keskeiset PC-asiakkaat. Se tarjoaa PC-valmistajille täydellisen biometrisen järjestelmän, joka koostuu sormenjälkitunnistimesta ja MCU:sta. Samaan aikaan yhtiö kehittää myös kahta uutta erimuotoista sormenjälkitunnistinta, jotka on optimoitu PC-vaatimuksiin.

Integroidulla ratkaisulla on monia etuja. Kun sekä anturi että datan käsittely ovat samalla sirulla, voidaan tunnistuksen suorituskykyä nostaa. Käytännössä esimerkiksi kirjautuminen läppärille onnistuisi nopeammin. Muita etuja ovat kustannusten optimointi ja parempi toimitusketjun hallinta.

Fingerprintsin biometrinen PC-ratkaisu on saatavilla kahdessa eri versiossa. Yksityiskäyttöön tarkoitetuissa tietokoneissa biometrinen todennus tapahtuu yleensä tietokoneen CPU:ssa, jossa sormenjäljen vastaavuus varmistetaan isäntäkoneessa. Yritystietokoneissa on paljon yleisempää käyttää niin sanottua Match-on-Chip -piiriä, joka on vieläkin turvallisempi, koska biometriset tiedot tallennetaan erilliseen ohjainpiiriin.

Microsoft tiukentaa yrityspuolen koneiden vaatimuksiaan ensi vuonna ja mainittu Match-on-chip -varmennus tulee pakolliseksi Windows Hello -tunnistautumisessa. Tämän takia oman ohjaimen kehittäminen avaa Fingerprint Cardsille uusia bisnesmahdollisuuksia.