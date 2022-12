OPPO lupaa Bluetoothiin kaapelitasoisen äänen

Älypuhelimissa on yhä vaikeampaa erottautua kilpailussa. Joskus etua voi hakea omasta iirisuunnittelusta. Kiinalainen OPPO on tehnyt niin uuden Bluetooth-piirisarjansa kanssa. Sen myötä yhtiö lupaa tuoda kaapelitasoisen audion Bluetoothin kautta.

Bluetooth-äänentoisto on aina aiheuttanut kinaa ja keskustelua. Vuonna 2004 Bluetoothilla siirrettiin musiikkia ensimmäisen kerran, mutta silloinen 328 kilobitin striimi ei yltänyt edes MP3-musiikin laatuun.Qualcommin aptX-koodekki kykeni siirtämään 16-bittistä 44,1 kilohertsin signaalia Bluetooth-linkin yli, jolloin puhuttiin jo CD-tasoisesta musiikista.

OPPO vie kehityksen uudelle tasolle. Omassa Inno Day 2022 -tapahtumassa se esitteli MariSillicon Y -audiopiirin, joka nostaa Bluetooth-linkin kaistan 12 megabittiin sekunnissa. TSMC:n 6 nanometrin RF-piireille optimoitu prosessi siirtää siis 50 prosenttia enemmän bittejä kuin tähän asti tehokkain Bluetooth-audiopiiri.

Linkin yli voidaan siirtää 24-bittistä 192 kilohertsillä näytteistettyä audiostriimiä. Tämä ei onnistu vanhoilla koodekeilla, joten MariSilicon Y -piirillä ajetaan OPPOn kehittämää uutta URLC-koodekkia. Kyseessä on häviötön audiosignaali, ensimmäistä kertaa maailmassa, kuten OPPO hehkuttaa.

Bluetoothin ongelma toki on, että dataa joudutaan prosessoimaan aika paljon. Tyypillisesti tämä on tarkoittanut suurempaa tehonkulutusta ja lyhyemmän toiminta-ajan akkuvirralla. OPPO kuitenkin kertoo, että verrattuna viimevuotiseen MariSilicon X -piiriin uusi 6 nanometrin prosessi helpottaa merkittävästi näitäkin ongelmia. Piiri on kolmanneksen pienempi ja kuluttaa peräti 66 prosenttia vähemmän tehoa.