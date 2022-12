Vuoden 2022 parhaat: Näin syötät tehoa ethernetin yli

ETN on vuoden 2022 aikana julkaissut kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Kesäkuussa suosituin oli onsemin artikkeli, jossa kuvailtiin tarkkaan sähkövirran syöttöä ethernet-väylää pitkin.

PoE eli Power over Ethernet -teknologia mahdollistaa lyhyillä enintään sadan metrin matkoilla tapahtuvan DC-tehon kuljettamisen ethernet-kaapelia pitkin tehoa syöttävän PSE-laitteen ja tehoa vastaanottavan PD-laitteen välillä. PoE-standardista riippuen enimmillään kahdeksalla kuparijohtimella voidaan siirtää DC-tehoa paluusuunta mukaan lukien. Lyhyesti sanottuna, PoE-teknologia ei kuluta lainkaan kuparijohtimia suojaustoimintoja varten.

Filosofisesti ja arkkitehtuurin kannalta ajatellen PoE-standardissa suojaustoiminnot on siirretty verkkokaapelin osalta elektroniikan hoidettavaksi. Tästä on kaksi hyötyä: piipuolijohde on merkittävästi hinnaltaan edullisempaa kuin kupari ja piin käyttö mahdollistaa ohjelmoinnin. Kuparia ei voi ohjelmoida.

Ethernet käyttää RJ45-liitintä, jossa on kahdeksan kosketinta. Ne on jaoteltu neljään erilliseen differentiaalipariin (Kuva 2). 10BASE-T (10 Mb/s) ja 100BASE-TX (100 Mb/s) verkoissa ainoastaan kaksi neljästä parista on käytettävissä datansiirtoon, jolloin kaksi jää käyttämättömäksi. Gigabitin Ethernet (1 Gb/s) -verkoissa kaikki neljä paria ovat käytettävissä datansiirtoon.

Hyödyntämällä olemassa olevaa 10/100/1000 Ethernet -infrastruktuuria IEEE 802.3af (tunnetaan nyt PoE:na), joka tuottaa 350 mA/pari, enimmillään 57 V, ja IEEE 802.3at, joka tuottaa 600 mA/pari, enimmillään 57 V (tunnetaan PoE 1:nä) jakavat tehoa käyttäen noita kahta käyttämätöntä paria kahdessa vaihtoehtoisessa tilassa.

IEEE 802.3bt (tunnetaan PoE 2:na) toimii sen sijaan neliparisena käyttäen kaikkia neljää paria tuottamaan 960 mA/pari, enimmillään 57 V. Tämä merkitsee, että PSE-laite pystyy tuottamaan tehoa 90 wattia.

Artikkeli löytyy täältä.