CES alkaa - Bosch hehkuttaa uusia antureitaan

Las Vegasissa alkaa tänään kulutuselektroniikan tärkein messutapahtuma, kun CES 2023 polkaistaan käyntiin. Yritykset vyöryttävät jo omia uutuustuotteitaan, mutta CES on myös tärkeä kulutuselektroniikan komponenttien lanseeraustapahtuma.

Saksalainen Bosch Sensortech on kulutuselektroniikan ja autojen MEMS-pohjaisten anturien ykkösketjua. Las Vegasissa yhtiö esittelee useita uusia anturipohjaisia innovaatioita liikkumiseen. Näistä RideCare-yhteistyölle myönnettiin toimialajärjestö CTA:n Best of Innovation -palkinto.

RideCare on yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistoratkaisu, joka koostuu älykamerasta, langattomasta SOS-painikkeesta sekä pilvipohjaisista datapalveluista. Sen avulla ajoneuvoa voidaan seurata sekä sisä- että ulkopuolelta.

Onnettomuudessa tai muussa vaaratilanteessa ajoneuvon matkustajat voivat SOS-painikkeen avulla ottaa yhteyttä Boschin palveluun, joka on avoinna ympäri vuorokauden. Boschin asiakaspalvelija pystyy tarkastelemaan ajoneuvoa videon välityksellä, tehdä tilannearvion ja tarvittaessa pyytää nopeasti apua. RideCare-ratkaisu toimii arvokkaana turvaverkkona erityisesti takseille tai kyytipalveluja tarjoaville kuljettajille.

Tieturvallisuutta parantaa myös Off-zone-törmäystunnistusjärjestelmä. Se suojaa ajoneuvon matkustajia sivutörmäyksissä, joka on kaistan vaihdoissa ja risteysten ylityksissä yleisin törmäystyyppi.

Uuteen ohjelmistoalgoritmiin yhdistetyt älykkäät anturit havaitsevat sivutörmäyksessä nopeasti ja luotettavasti tarkan törmäyskulman ja laukaisevat turvatyynyn lieventämään törmäyksen seurauksia.

Bosch-konserni on aloittanut MEMS-anturien tuotannon vuonna 1995 ja valmistanut niitä 27 vuoden aikana yli 18 miljardia kappaletta. Markkinatutkimus- ja strategiakonsulttiyhtiön Yole Groupin mukaan Bosch on tällä hetkellä maailman suurin MEMS-antureiden valmistaja.

Jokaisessa autossa on nykyään keskimäärin 22 MEMS-anturia. Antureiden ansiosta monet kuljettajaa avustavat toiminnot lisäävät liikenneturvallisuutta, mukavuutta ja tehokkuutta: Ne auttavat esimerkiksi ajoneuvon navigoinnissa ja ohjaavat turvatyynyjä sekä ajonvakauden hallintajärjestelmiä (ESP, Electronic Stability Control).

MEMS-antureiden vuotuisen kysynnän odotetaan kasvavan nykyisestä 33,5 miljardista noin 49 miljardiin yksikköön vuoteen 2027 mennessä. Myös Bosch odottaa tuotantolukujensa kasvavan merkittävästi tulevina vuosina.