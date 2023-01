FBI vaatii paljon sormenjälkianturilta - tulossa älypuhelimeen

Avaamme älypuhelimemme useimmiten kasvoillamme tai sormenjäljellämme, mutta nykyiset anturit eivät yllä kaikkein kovimpiin tietoturvavaatimuksiin. Ranskalainen Isorg on nyt ottanut tärkeään askeleen matkalla kovemman tietoturvan sormenjäljen tunnistusta älypuhelimissa.

Isorg on suurikokoisten orgaanisten ja painettujen biometristen piirien pioneeri. Nyt yhtiö kertoo saaneensa FBI-sertifioinnin Bio1Print30:lle. Kyse on laaja-alaisesta optisesta sormenjälkitunnistimesta sovelluksiin, joissa parannettu mobiiliturvallisuus ja nomad ID -todennus.

Sertifiointiluokka on FBI:n luokittelussa FAP30. Merkittävää on se, että Bio1Print30-anturin ydinteknologia on yhteensopiva älypuhelinten näyttöjen kanssa. Sertifioinnin myötä se voidaan heti ottaa mukaan valtion biometrisiin todennussovelluksiin. Sen tarkoituksena on estää luvaton pääsy kriittisiin tiloihin tai rajanylitykseen. Sen avulla näyttö voi kaapata digitaalisen kuvan koko sormenjälkikuviosta yhdellä skannauksella. Lisäksi Isorg Bio1Print30 integroi yrityksen oman ASIC:n, joka mahdollistaa nopean ja helpon integroinnin.

Isorg on ainoa orgaanisten sormenjälkitunnistimien valmistaja, joka on saanut FBI-sertifioinnin. Uusi FAP30-anturi on esimerkiksi erittäin ohut (1,5 mm), eli yli 30 prosenttia aiempia malleja ohuempi. Anturi myös kestää voimakasta sisävalaistusta ja suoraa auringonvaloa, mikä mahdollistaa tarkkuuden ja luotettavuuden missä ja milloin tahansa.

Tällä hetkellä suurin osa yhden sormen biometrisista skannereista käyttää tavanomaista prismaan perustuvaa optista tekniikkaa. Nämä ovat yleensä tilaa vieviä ja epäkäytännöllisiä liikkumisen kannalta, koska aktiivinen alue kasvaa. Toisin kuin litteät sormenjälkitunnistimet, jotka on suunniteltu TFT-pohjaisilla (Thin-Film-Transistor) optisilla tekniikoilla, joiden taustavalopohjainen rakenne tarkoittaa, että anturi on sijoitettu sormenjälkitunnistimen päälle, mikä tekee siitä herkän ulkoiselle valolle. Isorgin lähestymistapa välttää nämä ongelmat, sillä sen rakenteessa anturi on sijoitettu valonlähteen taakse.