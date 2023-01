Suomalainen sähkömoottoripyörä lupaa paljon

Espoolainen Verge Motorcycles valitsi Las Vegasin CES-messut uuden huippuluokan sähkömoottoripyörämallinsa lanseeraukseen. Uusi Verge TS Ultra -malli on yksi kaikkien aikojen edistyneimmistä sähkömoottoripyöristä. Teho ja kiihtyvyys viedään uudelle tasolla ja lataaminen on nopeaa.

Verge on aiemmin lanseerannut Verge TS- ja Verge TS Pro -mallit. Edeltäjiensä tavoin Verge TS Ultra on suunniteltu alusta alkaen sähkökäyttöä ajatellen. Verge TS ja Verge TS Pro esittelivät jo ennennäkemättömän innovaation integroimalla vannemoottorin takapyörän sisään, ja uuden Ultra-mallin suorituskyky on vieläkin poikkeuksellisempi. Toimintasäde yhdellä latauksella on jopa 375 kilometriä ja latausaika vain 25 minuuttia.

Sähkömoottori tekee moottoripyörästä jopa aiempaa nopeampia. 201 hevosvoiman teholla uusi Verge TS Ultra kiihtyy 0-100 km/h vain 2,5 sekunnissa. Vastaava vaatii polttomoottoreissa kovatehoista katupyörää.

Vergen uraauurtava tekniikka mahdollistaa suuremman akun, pidemmän kantaman ja kovemman suorituskyvyn. Verge-pyörien painopiste on myös alempana, mikä tarjoaa paremman ajokokemuksen perinteisiin sähkömoottoripyöriin verrattuna.

Verge on esitellyt pyöriään aiemminkin messuilla, mutta tuotantokappaleita ei ole nähty. Tämänhetkisen tiedon mukaan TS Pro -mallin myynti alkaa toukokuussa 41 709 euron lähtöhintaan. Syyskuussa myyntiin tulee TS-perusmalli ja lähtöhinta on 37 624 euroa. Ultra-huippumallin toimitukset alkavat vuoden viimeisellä neljänneksellä ja niiden hinta lähtee liikkeelle 62 132 euroa.

Sähkömoottoripyörä on ristiriitainen laite. Toisaalta päästöttömyyteen ollaan menossa lopulta myös kaksipyöräisissä, mutta pyörien hinnat ovat todella massiivisia. Toisaalta niissä on vähintään ”riittävästi” tehoja, mutta ainakin monen nykymotoristin äänettömyys on iso kynnys.