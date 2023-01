Huonoja uutisia Arm- ja X86-piireille

Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-V-arkkitehtuuri on saavuttanut lyhyessä ajassa paljon suosiota, mutta tämä on vasta alkua. Joulukuussa järjestetyssä RISC-V_ Summit -tapahtumassa RISC-V Internationalin toimitusjohtaja Calista Redmond hehkutti, että RISC.Vn voitto on lopulta väistämätöntä.

- Avoin arkkitehtuuri mahdollistaa parhaat prosessorit, parhaat suorittimilla toimivat ohjelmistot ja parhaan ekosysteemin, Redmond sanoi. Tätä hän perusteli sillä, että niin moni yritys, yliopisto ja tutkimuslaitos panostaa alustan kehittämiseen.

Markkinoilla on jo yli 10 miljardia RISC-V-arkkitehtuuriin pohjautuvaa prosessoria. Sitä käytetään jo alhaisen virrankulutuksen IoT-laitteiss,a mutta myös parasta suorituskykyä vaativissa laitteissa.

- RISC-V on kehitetty ohjelmistovetoisesti modulaariseksi alustaksi. Tämä antaa suunnittelijoilla paljon vapauksia, Redmond hehkutti.

Toisin kuin Arm- tai X86-prosessoreissa RISC-V ei pakota valmistajaa sitoutumaan kehenkään yhteen toimittajaan. Sen sijaan käytössä on tuhansia kehittäjiä, joiden uomaa IP:tä voi käyttää vapaasti. Oli suunnittelu sitten 32-, 64- tai 128-bittinen.

Ennusteiden mukaan jopa 10 prosenttia autojen elektroniikasta perustuisi RISC-V-arkkitehtuuriin vuonna 2025. Esimerkiksi Intelin omistama MobileEye kertoo kehittävänsä ADAS-prosessoria, joka perustuu 12 RISC-V-prosessoriin ja yltää 176 biljoonan operaation suorituskykyyn sekunnissa.

Jäseniä RISC-V Internationalissa järjestössä on jo lähes 3200. Mukana on esimerkiksi 140 tutkimuslaitosta eri puolilta maailmaa.

Calista Redmondin keynote-puheen voi katsella Youtubessa.