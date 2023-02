Google esitteli hakukoneensa ensimmäisen version vuonna 1995. Sen jälkeen siitä on tullut tiedon- ja kaiken muunkin haun de facto -standardi. Nyt näyttää ilmeiseltä, että Google-hakujen aikakausi tulee tiensä päähän. Samalla on auki, mikä hakukone ottaa sen paikan.

Norjalainen TouchNetix tunnetaan yrityksenä, jonka kosketuspiireillä voidaan toteuttaa hyvin monenlaisia ohjauksia eri laitteisiin ja erilaisille pinnoille. Nyt yritys on esitellyt kehitysalustan, jolla omaan sovellukseen sopivaa ohjaustekniikkaa voi etsiä.

Tänä vuonna nähdään merkittävä kasvu AI-pohjaisen analytiikan käyttöönottoa kameroissa ja videonhallintajärjestelmissä. Kamerakuvaa on yksinkertaisesti liian paljon, jotta ihmiset voisivat valvoa niitä tehokkaasti. AI-pohjaisen analytiikan avulla turvallisuusosastot kykenevät tekemään enemmän vähemmillä resursseilla, arvioi turvallisuusalan anturiratkaisuja kehittävä i-PRO.

Turkulainen vuonna 2003 perustettu BCB Medical on yksi ensimmäisiä yrityksiä Suomessa, jonka ohjelmisto täyttää EU:n lääkinnällisten laitteiden vaatimukset. BCB Medicalille myönnetty MDR-sertifikaatti on arvokas tunnustus potilasturvallisuuden eteen tehdystä määrätietoisesta työstä.

Samsung on lanseerannut tuoreen Galaxy S23 -sarjan yhteydessä myös uuden Samsung Flex -palvelun. Kyseessä on tilausperusteinen palvelu, jota käyttämällä saa tiettyyn kuukausihintaan käyttöönsä Samsung Galaxy -puhelimen. Tavallaan kyse on puhelimen liisauksesta.

MEMS-tekniikka on nopeasti valtaamassa kaikkia pieniä mikrofonien paikkoja. Tekniikan etuna on pieni koko, hyvät ominaisuudet ja pieni virrankulutus. Infineonin uusin piiri tekee tekniikasta yhä houkuttelevampaa niin nappikuulokkeissa kuin kuulokojeissa.

Uusia autojen joutuu edelleen ottamaan kuukausia, erityisesti jos haluaa mukaan kaikki autonvalmistajan suunnittelemat ominaisuudet ja toiminnot. Komponenttipula on vaivannut alaa pitkään, eikä helpotusta ole luvassa ainakaan tänä vuonna.

ScientiaMobile on esitellyt viime vuoden älypuhelintilastoja. Androidin osuus markkinoista oli vuoden lopulla 66 prosenttia ja iOS:n 33 prosenttia. Androidin helmasynti on kuitenkin ennallaan: markkinoilla olevissa laitteissa on suuri määrä eri versioita, myös vanhoja versioita.

Yhä useamman uuden puhelimen mukana ei tule laturia, joten markkinoilla on tarvetta entistä paremman hyötysuhteen laitteille. STMicroelectronics halajaa näille markkinoille uudella USB:n tehonsyöttöstandardia (PD) tukevalla kahden portin piirisarjallaan.

Ensimmäinen perusteellinen analyysi Yhdysvaltain puolustusteollisuuden kyberturvallisuuden tilasta paljastaa, että lähes 90 prosenttia puolustushallinnon urakoitsijoista ei täytä vaadittuja turvallisuusstandardeja. Näillä urakoitsijoilla on hallussaan arkaluonteisia kansallisia turvallisuustietoja, ja ne joutuvat jatkuvasti valtion tukemien hakkerien hyökkäysten kohteeksi, kertoo AtlasVPN.