Nokian Pekka Lundmark: Tämän takia 6G:tä tarvitaan

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoi eilen Business Finland 6G-tapahtumassa omia näkemyksiään siitä, miksi tarvitsemme 6G-tekniikkaa. - Jos katsoo Netflixiä 5G:n yli, joku voi ajatella että tarvitsee nopeammin Netflixin. 6G ei ole vain lisää kapasiteettia, pienempää latenssia, parempaa luotettavuutta tai tietoturvaa.

- Se on toki kaikkia näitä, 10 kertaa nopeampi ja tuo alle millisekunnin latenssin, mutta minusta tärkeintä 6G:ssä on se, että se mullistaa verkkojen luonteen. 6G:n myötä verkot mahdollistavat sekä viestinnän että aistimisen (sensing) aivan uudella tavalla.

Mitä se sitten tarkoittaa, että verkko aistii? Lundmarkin mukaan kyse on aika yksinkertaisesta asiasta. Siitä, että objekteista takaisin kimpoavat signaalit mahdollistavat niiden muodon, sijainnin ja nopeuden määrittämisen.

- Nokia Bell Labsin tutkimuksessa olemme kehittäneet 6G-verkon, jolla voimme havaita liikkumien kohteiden muodon ja nopeuden. jos alkaa ajatella niitä sovellusmahdollisuuksia, mitä tämä avaa, se on aika häkellyttävää, Lundmark sanoi.

Tämän tekniikan vieminen laboratoriosta ihmisten arkeen muuttaa monia asioita. 6G tuo esimerkiksi älykaupungissa verkkoja, jotka voivat aistia ja ajatella tekoälyn avulla ja viestiä huippunopeasti alle millisekunnin viiveellä. - Jos vaikkapa lapsi erehtyisi menemään liikenteen sekaan, 6G-verkko voisi reagoida reaaliajassa ja estää onnettomuuden. 6G-pohjainen liikenteen valvontajärjestelmä voisi keskustella ajoneuvojen kanssa ja reagoida nopeammin kuin yksikään ihminen.

Tämä kaikki voidaan tehdä myös niin, että ihmisten yksityisyys säilytetään. - Luottamus ja tietoturva ovat tietysti aivan keskeisiä asioita tulevissa verkoissa, Lundmark muistutti.

Iso osa 6G:n mahdollistamista sovelluksista on tietysti vielä konseptiasteella, mutta niiden ituja löytyy jo tutkimuksesta, ja osa on ehtinyt jo käyttöönkin. Kuten digitaaliset kaksoset. - Tällaisen reaaliaikaisen simuloinnin myötä yrityksillä on aivan uusi näkymä omaan liiketoimintaansa. Siemens ohjaa jo tehtaitaan digitaalisen kaksosen avulla ja me olemme auttaneet monia logistiikkayrityksiä seuraamaan konttejaan reaaliajassa digitaalisten kaksosten avulle.

6G:n arvioidaan tulevan käyttöön vuoden 2030 tienoilla ja tuolloin Lundmark uskoo myös metaversumista tulevan todellisuutta. - Nyt metaversumin ympärillä on paljon hypeä. Tulevaisuudessa metaversumi tuo kuluttajille monia upeita elämyksiä kuten holografisia kokemuksia, mutta todellinen arvo metaversumista tulee yritys- ja teollisuuspuolella, jossa metaversumi voi auttaa ratkaisemaan isoja ongelmia. Kuten vihreä siirtymä, ilmastonmuutos, luontokato tai tuottavuuden parantaminen. Tähän kaikkeen tarvitsemme 6G:tä, Lundmark päätti.