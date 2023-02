IoT-verkko, jossa voi olla jopa neljä miljardia solmua? Ilman tukiasemia? Tällainen ihmeverkko on tamperelaisen Wirepasin kehittämä, ETSIn standardoima ja nykyään nimellä DECT NR+ tunnettu verkkotekniikka. Wirepas aikoo esitellä sitä Barcelonassa Mobile World Congress -messuilla helmikuun lopulla.

Qualcommin uusin 5G-modeemipiirisarja tukee tekniikkaa, jota kutsutaan nimellä 5G-Advanced. Mutta mistä oikein on kyse? Lyhyesti sanottuna 5G_n evoluutioversiosta, joka on vasta työn alla, mutta joka lupaa paljon uusia ominaisuuksia eri käyttäjäryhmille.

Intel Xeon D -suorittimien integrointi COM-HPC-palvelinmoduuleille congatecin kaltaisten valmistajien toimesta mahdollistaa sen, että palvelimia voidaan asentaa verkon reunalle, pois ilmastoitujen palvelinhuoneiden tiukoista lämpörajoitteista. Ensimmäistä kertaa ne voidaan nyt asentaa minne tahansa, missä vaaditaan suurta tiedonsiirtoa mahdollisimman pienillä latenssiajoilla – aina deterministiseen reaaliaikaisuuteen asti.

Intel on julkaissut Sapphire Rapids -koodinimellä kehitetyt prosessorit tehotyöasemiin. Xeon W-3400- ja Xeon W-2400 -suorittimet tuovat ammattikäyttöön jopa 56 ydintä suorittimella. Dataa ytimille voidaan syöttää jopa 112 PCIe 5.0 -linjaa pitkin.

5G-verkot leviävät nyt vauhdilla, mutta työn alla on jo seuraava versio: 5G-Advanced. Se tuo lisää kapasiteettia, leikkaa laitteiden tehonkulutusta ja kutistaa latenssia yhä lyhyemmäksi. Qualcommin uusin modeemipiirisarja tukee jo tulevaa kehitysversiota.

Nokia on esitellyt kuudennen sukupolven optisten kytkinten prosessorinsa. PSE-6s -piirisarjan avulla voidaan toteuttaa 800 gigabitin runkoyhteyksiä yli 2000 kilometrin etäisyyksillä. Prosessorin kapasiteetti yltää 2,4 terabitin siirtämiseen sekunnissa.

Kaiken sähköistymisen asettaa uusia vaatimuksia sähkön tuotannolle, -verkoille ja sähkömarkkinoille. Uusiutuvan energian lisääntyminen verkossa tekee sähköntuotannon ennustamisesta entistä vaikeampaa. Siksi verkon seurannassa siirrytään 15 minuutin väleihin nykyisen tunnin sijaan, kertoo Eatonin Suomen maajohtaja Lauri Tuomaala.

Kuinka suojata pienten laitteiden kuten IoT-laitteiden generoima data, kun se pitää siirtää verkon yli prosessoitavaksi. NIST eli National Institute of Standards and Technology on saanut valmiiksi kilpailunsa, jossa etsittiin ratkaisua alueen standardiksi. Voittajaksi ylsi Ascon-niminen salausalgoritmien ryhmä, joka julkaistaan NIST:n kevyenä salausstandardina myöhemmin tänä vuonna.

Oululainen TactoTek tunnetaan erityisesti autojen hallintapaneeleiden IMSE-ruiskuvalutekniikasta. Nyt yhtiö laajentaa tekniikkaansa valolinjojen ruiskuvaluun. Tuloksena on integroitu, valettu paneeli, jossa valo parantaa toimintojen, tyylin ja käyttöliittymien valaistustehoa.

Eilinen ystävänpäivä merkkasi loppua Microsoftin Internet Explorer -selaimelle. Tiistaina jakeluun tulleen Edge-selaimen päivityksen jälkeen Windows 10 -käyttäjät eivät enää voi avata selainta vaan ainoa vaihtoehto on käyttää Edgeä.