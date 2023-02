Satelliittiyhteys onnistuu usein pelkällä ohjelmistopäivityksellä

Barcelonan Mobile World Congressissa on nähty ensimmäistä kertaa laajemmin laitteita, jotka pystyvät hätätilanteessa ottamaan yhteyttä viranomaisiin satelliittiyhteyden välityksellä. 3GPP-terminologiassa kyse on NTN-linkistä. Useissa tapauksissa se edellyttää vain laiteohjelmiston päivittämistä.

Tällaista ”helppoa” NTN-ratkaisua IoT-laitteisiin esittelee MWC:ssä Murata, joka on toteuttanut ratkaisunsa yhdessä piilaaksolaisen NTN-operaattori Skylon kanssa. Skyo löytyy myös Bullittin messuilla julkaistun satelliittipuhelimen taustalta.

Skylon NTN-verkko on tuotu Muratan tyypin 1SC -moduuliin, joka on erittäin vähävirtainen IoT-piirisarja mobiiliverkkoihin. Moduuli on maailman pienin LTE Cat M/NB-IoT -moduuli, jolla on globaali sertifiointi ja NTN-toiminto. Se tukee GNSS-yhteyksiä ja eSINM-autentiointia.

Muratan moduuleja on jo paljon markkinoilta ja nyt 1SC-moduulin asiakkaat voivat ottaa NTN-ominaisuuden käyttöön ilman, että laitteistoa tarvitsee muuttaa. Laiteohjelmiston päivitys riittää.

Skylon palvelun avulla käyttäjät, joilla on yhteensopivia matkapuhelinlaitteita, voivat vaihtaa maanpäällisen ja ei-maanpäällisen yhteyden välillä niin kauan kuin käyttäjällä on satelliittiyhteys.