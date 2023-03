Työkalu koodin automaattiseen suojaamiseen

Tietoturva on yksi sulautettujen sovellusten kehittämisen suurimpia haasteita. Yleensä se toteutetaan TEE-ympäristössä (Trusted Execution Environment), mutta tämän rinnakkaisen kernelin luominen ja ylläpitäminen on haastavaa. STMicroelectronics on esitellyt työkalun, joka toteuttaa TEE-suojauksen automaattisesti.

Työkalu on nimeltään STM32Trust TEE Secure Manager. Se on ensimmäinen mikro-ohjainten järjestelmäpiireillä toimiva tietoturvaratkaisu, joka yksinkertaistaa sulautettujen sovellusten kehitystä ja varmistaa niiden käytön turvallisuuden. Ensimmäistä kertaa uudessa STM32H5:ssä käytetty ohjelma säästää kehittäjät kirjoittamasta ja vahvistamasta omaa koodiaan samalla kun se tarjoaa parhaiden käytäntöjen mukaan kehitettyjä tietoturvapalveluita.

Työkalu yhdistää Arm:n TrustZone-turvalohkon, 3-tason PSA-salauksen ja Microsoftin Azuresta tutun vahvan suojauksen omaavien middleware-ohjelmistot. Itse työkalu on kehitetty yhdessä ProvenRunin kanssa tämän ProvenCore-M-tekniikan pohjalta.

Käytännössä työkalu tarjoaa kehittäjille ratkaisun, jolla voidaan eristää haluttu koodi, salata se, tallentaa salausavaimet ja varmentaa laitteen oikeellisuus eli integriteetti. toimintoja voidaan käyttää digitaalisten identieteettien varmentamiseen, pääsyoikeuksien jakoon ja tunnistetietojen hallintan 32-bittisissä ohjaimissa IoT-laitteissa.

Ensiksi TEE-ratkaisu tuodaan siis uudelle STM32H5-ohjeimelle. Sen jälkeen saatavuutta laajennetaan laajalle valikoimalle ST:n 32-bittisiä ohjeinpiirejä. Lisätietoja täällä.