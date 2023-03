Raspberry Pi sai RISC-V-pohjaisen kilpailijan

Asus on esitellyt Nürnbergin Embedded Worldissä kortin, jossa yhdistyy kaksi suosittua trendiä: edullinen suorituskyky kompaktissa paketissa ja avoin RISC-V-prosessori. Tinker V -nimisestä kortista ennustetaan jopa suosittujen Raspberry Pi -korttien vakavaa haastajaa.

Kortin sydämenä on Renesasin RZ Five. Siinä käytetään monista sulautetuista sovelluksista jo tuttua Andes Technologyn Andescore AX45MP:tä, joka on 64-bittinen prosessori. Yhden ytimen rakenne kiihtyy aina 1 gigahertsiin asti.

Kortin liitäntöihin kuuluu GPIO, mikro-USB, kaksinkertainen gigabit Ethernet, kaksi CAN-väylää ja kaksi RS232-porttia. Sisäänrakennettua RAM-muistia on gigatavun verran ja eMMC-tallennustila laajenee halutessa 16 gigatavuun. Kortin näytteitä Asus lupaa toisen vuosineljänneksen aikana.

Tinker ei ole mikään uusi tuoteperhe. Asus esitteli kortit jo vuonna 2017 Arm-prosessoripohjaisina kortteina. Se on ollut yksi Arm-pohjaisten korttitietokoneiden suosituimpia tuotteita.

Tinker-kortit ovat yksiharvoja, joissa eMMC-muisti on juotettu suoraan piirikortille. Tämän ansiosta käyttöjärjestelmä asennetaan kiinteään muistiin toisin kuin monissa muissa pikkukorteissa, joissa käytetään Micro SD -korttia.

Käyttöjärjestelmänä Tinker V käyttää Linux Debiania tai Yoctoa. Hintaa Asus ei vielä kertonut.