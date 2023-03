Arduinon suositun UNO-kortin teho kasvaa kolminkertaiseksi

Arduino eli ”se toinen kehittäjäkortti” on päivittämässä suosittua UNO-sarjaansa uudella versiolla, joka kasvattaa kortin suorituskyvyn kolminkertaiseksi. UNO R4 julkaistaan toukokuussa ja siitä tuodaan tarjolle sekä riisuttu Minima-versio että Wi-Fi-versio.

Arduinon mukaan suosittua UNO R3:ta ei ole tarkoitus lopettaa. Aivan vielä kaikkia UNO R4:n salaisuuksia ei paljastettu, kuten oheinen kuvakin kertoo. UNO R4:n moottorina on 32-bittinen Renesas RA4M1 -mikro-ohjain, joka perustuu Arm® Cortex®-M4 -ytimeen. Wi-Fi-versiossa on Espressif S3 Wi-Fi -moduuli, joka laajentaa luovia mahdollisuuksia tekijöille, kouluttajille ja harrastajille.

Maksimaalista yhteensopivuutta varten suunniteltu UNO R4 säilyttää saman koon ja formaatin 5 V:n käyttöjännitteen kuin edeltäjänsä. Ohjelmistojen yhteensopivuus on myös tärkeässä roolissa, sillä useimmat olemassa olevat kirjastot ja esimerkit toimivat saumattomasti uudella kortilla.

UNO R4 WiFi sisältää Wi-Fi- ja Bluetooth Low Energy -yhteyden, kun taas UNO R4 Minima tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon niille, jotka etsivät uutta mikro-ohjainta ilman lisäominaisuuksia. Tuki muille Renesas-mikro-ohjaimille, kuten RL78/G22 ja G23, on myös lisätty Arduino-kehitystyökaluihin.

Uuden kortin Renesas RA4M1 -ohjainpiiri toimii 48 megahertsin kellotaajuudella. Lisäksi SRAM-muistin koko on kasvatettu 2 kilotavusta 32:een kilotavuun ja flash-muisti 32 kilotavusta 256:een. Kehittäjien toiveiden mukaisesti USB-portti on nyt C-tyyppiä, ja virtalähteen maksimijännite on nostettu 24 volttiin. Kortissa on CAN-väylä ja SPI-portti, joiden avulla käyttäjät voivat vähentää kaapelointia. UNO R4:lla on myös 12-bittinen analoginen DA-muunnin.

