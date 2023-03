Rankimman luokan suojaus SSD-levylle

Kun 5G leviää maailmanlaajuisesti, huolenaihe kalliiden kiristysohjelmahyökkäysten uhasta jatkuu. Kukaan ei näytä olevan haavoittumaton ja verkon järjestelmänvalvojat vaativat tehokkaampia tapoja parantaa tietoturvaa. Tätä silmällä pitäen Apacer tuo tarjolle SSD-levyjä, jotka vievät turvallisuuden uudelle tasolle.

Uusin SSD-levyjen sarja on SV240 TCG, ja Apacer on saanut sille FIPS 140-2 -sertifikaatin. Kyse on sertifikaatista, joka tarvitaan, mikäli aikoo toimittaa laitteita Yhdysvaltain liittovaltion virastoille ja jotka vaativat korkeampaa turvallisuutta, kuten terveydenhuollon, rahoituspalvelujen, 5G-infrastruktuurin ja puolustuksen aloilla.

FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard) on Yhdysvaltain hallituksen turvallisuusstandardi salausmoduulien sertifioimiseksi. Sertifiointi edellyttää, että tuote läpäisee sarjan salaustestejä, joilla varmistetaan, että laite on niin turvallinen kuin se lupaa olla. Ajan tai kustannussyistä johtuen jotkut valmistajat väittävät noudattavansa FIPS 140-2:ta tai heillä on yksi tai kaksi validoitua tuotetta.

Apacer kehuu, että sen koko tuotelinja eri kapasiteeteilla ja formaateilla on katsottu "FIPS 140-2-validoiduiksi" työskentelemällä varmennetun kolmannen osapuolen kanssa, jotta se läpäisi tarkasti National Institute of Standards and Technology (NIST) -tarkastuksen. Apacerin FIPS-sertifikaatti on #4386.

Apacerin SV240 TCG SSD -sarja voidaan toimittaa neljässä eri koossa ja formaatissa: 2,5-tuumainen levy, M.2 2280, mSATA ja MO297. Optiona levyt saa kestävillä R-SATA-liittimillä. Kapasiteettia on saatavilla 1920 gigatavuun asti. Apacerin monipuolinen valikoima erittäin turvallisia FIPS-validoituja SSD-levyjä vie tietoturvan uudelle tasolle teollisuusmaailmassa.