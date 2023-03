Voi olla suuria seurauksia - Arm haluaa lisää rahaa prosessoreistaan

Viimeisellä vuosineljänneksellä Arm kirjasi 746 miljoonan dollarin liikevaihdon ja 450 miljoonan dollarin tuloksen ennen veroja, mutta tämä ei pörssiin hamuavalle yritykselle riitä. Koko lisensointimalli ollaan laittamassa uusiksi. Asiakkaat eivät pidä suunnitelmista.

Financial Time raportoi Arm:n uudesta liiketoimintamallissaan. Uusi suunnitelma on nostaa hintoja kautta linjan ja veloittaa piirien lisensseistä "useita kertoja enemmän" kuin tällä hetkellä. Iso muutos koskee lisenssihaltijaa: kun nyt lisenssin on hankkinut Qualcomm, joka on myynyt vaikkapa Oppolle piirejä, jatkossa lisenssimaksut tulevat kännykkävalmstaan maksettavaksi.

Tämä OPPOn ja kumppanien maksu perustuisi lopputuotteen kokonaishintaan. Uusi malli ei koskisi Applea ja Samsungia, joilla on muutenkin paljon monimutkaisempi suhde Arm:n kanssa. Apple ei edes käytä Armin prosessoreja, vaan sillä on Arm-arkkitehtuurilisenssejä.

Financial Timesin mukaan Arm keskustelee uudesta bisnesmallistaan kumppaneidensa kanssa ja hinnoittelumuutokset on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024. Lehden raportissa sanotaan jo, että uudesta mallista on uutisoitu esimerkiksi MediaTekille, Unisocille ja Qualcommille sekä useille kiinalaisille älypuhelinvalmistajalle, kuten Xiaomille ja Oppolle.

Ei niin kovin yllättäen uusi malli on kohdannut vastusta ja Arm onkin "turhautunut asiakkaidensa haluttomuuteen hyväksyä uutta järjestelyä”. Arm:n suunnittelema lisensointimalli on varsin yleinen ja käytössä esimerkiksi verkkolaitebisneksessä ja autonvalmistuksessa. On silti odotettua, etteivät laitevalmistajat ole riemuissaan muutoksesta.

Uudelle liiketoimintamallilla voi olla merkittäviä seurauksia koko sulautettujen sovellusten prosessori- ja ohjainpiirien markkinaan. Arm:n paikkaa kärkkyy yhä vahvemmilla tuotteilla avoimeen arkkitehtuuriin perustuva RISC-V.