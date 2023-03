Ericsson kiihdytti 5G:n lähes 6 gigabittiin Färsaarilla

Fär-saarten teleoperaattori Faroese Telecom ja Ericsson ovat yltäneet jopa 6 gigabitin sekuntinopeuksiin 5G-datansiirrossa millimetriaalloissa. Lukema on tähän mennessä nopein mitattu nopeus suorassa liveverkossa Euroopassa.

Tätä usean gigabitin mmWave-teknologiaa otetaan käyttöön kaikilla itsehallinnollisen valtion 18 saarella, ja se tarjoaa suuren kapasiteetin ja usean gigabitin mobiililaajakaistan esikaupunki- ja maaseutualueilla.

Pohjois-Atlantin valtamerellä sijaitsevat Färsaaret ovat osa Tanskan kuningaskuntaa. Saariston pinta-ala on 1400 neliökilometriä maata ja siellä on 54 000 asukasta. Sen 18 saarta on enimmäkseen yhdistetty silloilla, merenalaisilla tunneleilla ja lautoilla.

Sen jälkeen, kun 5G otettiin käyttöön Färsaarilla viime vuodesta alkaen, operaattorin RAN-verkkoa on rakennettu 100-prosenttisen maantieteellisen peiton saavuttamiseksi. Lisäksi verkko yltää merelle 120 kilometriä joka suuntaan.

Faroese Telecomin tavoitteena on saada gigabittiluokan nopeus kaikkialla saarilla – niin kaupungeissa kuin pienissä kylissä, teillä, tunneleissa, vuorenhuipuilla ja jopa merellä. Vuodesta 2021 lähtien Ericsson on ollut 5G-radioverkon ja Core-verkon ainoa toimittaja, ja se on vastannut myös saarten 4G-verkon modernisoinnista.

Ennätykselliset 5G-datanopeudet saavutettiin Faroese Telecomin kaupallisessa matkaviestinverkossa käyttäen Ericssonin AIR 5322- ja Baseband 6648 -laitteistoa. Yhdistämällä 800 MHz 5G mmWave-taajuuksia n258-kaistalla ja 40 MHz taajuusjakoisessa 4G-verkossa älypuhelin mittasi datanopeudeksi 5,9 gigabittiä sekunnissa. Käytössä oli 256QAM-modulaatio. Lisäksi verkkoon päin yhdistettiin uplinkissä uasea kantoaalto, jolloin yllettiin aikajakoisessa yhteydessä (TDD) 1,6 gigabittiin sekunnissa.

