Italialainen Andrea Bocelli konsertoi eilen Tampereella Nokia Arenalla, mutta esityksestä pääsi nauttimaan reaaliajassa myös Helsingissä. Elisa välitti konsertista 360-asteisen VR-striimin 5G-verkon välityksellä. Kyse oli yhdestä maailman ensimmäisistä kaupallisista konserteista, johon yleisö pääsi etäosallistumaan livenä.

Yhdysvaltain energiaministeriön alaisessa Argonnen tutkimuslaboratoriossa on kehitetty akkutekniikka, joka voisi mahdollistaa neljä kertaa nykyisiä litiumioniakkuja pidemmät ajomatkat sähköautolla. Tutkijoiden akussa katodiin on lisätty ilmaa.

OnePlus esitteli tänään seuraajan viime vuoden myydyimmälle älypuhelinmallilleen. Nord CE 3 Lite tuo monia uusia ominaisuuksia OnePlussan halvemman pään tarjontaan, kuten 108 megapikselin kameran ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa.

Farnell on ottanut valikoimaansa uusia PXI-testaus- ja mittauspaketteja NI:ltä. Paketit ovat ihanteellinen ja kustannustehokas tapa aloittaa PXI:n käyttö korkealaatuisten mittausten ja testauksen automatisoimiseksi.

Kun halutaan vähentää laitteen virrankulutusta, yksi tärkeimmistä tekniikoista on käyttää sitä alhaisella jännitteellä. Syöttöjännitteen katkaiseminen logiikkaan voi tuottaa dramaattisia virransäästöjä, mutta yksi suurimmista kehittäjien kohtaamista haasteista on se, että sulautettua SRAM-muistia ei voida käyttää tällä alennetulla jännitteellä.

Navitas Semiconductor tunnetaan galliumnitidi-pohjaisista tehokomponenteistaan, joiden avulla on toteutettu markkinoiden nopeimmat kännyköiden pikalaturit. Sen seuraavan sukupolven GaNFast-tekniikalla on toteutettu 240 watin pikalaturi, joka toimitetaan äskettäin julkistetun realme GT3 -älypuhelimen mukana.

Kun ryhtyy koodaamaan sovellusta tai ohjelmaa, kielen valinta on ensimmäinen tehtävä. Se riippuu siitä, mitä halutaan tehdä, millä laitteilla koodia halutaan ajaa ja mitä itse ohjelmalta halutaan. Kehittäjän tulisi ottaa huomioon suoritusnopeus, mutta myös vaadittava muistin määrä ja suorittamiseen kuluva energia.

Kioxia ja Western Digital ovat esitelleet ensimmäisen NAND-piirin, joka perustuu kahdeksannen polven BiCS-arkkitehtuuriin. Siinä piiri rakentuu 218 metallointikerroksesta, minkä ansiosta dataa sopii terabitti yhdelle sirulle.

Autoalan keskusliiton mukaan täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi maaliskuussa ennätykselliseen noin 37 prosenttiin. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on ollut noin 31 prosenttia. Ladattavien hybridien osuus on ollut alkuvuoden aikana tasainen, keskimäärin 18 prosenttia ensirekisteröinneistä.

Keksijä Marty Cooper soitti ensimmäinen puhelun matkapuhelimella päivälleen 50 vuotta sitten. Nyt laitteesta on tullut meille tärkeä osa omaa identiteettiä. Tuoreen tutkimuksen mukaan neljäsosa ihmisistä ei selvisi tuntia kauempaa ilman puhelintaan.

Monissa maissa pohditaan jo tekoälyn kehittämisen hidastamista, koska esimerkiksi OpenAI:n kehittämä ChatGPT kehittyy niin nopeasti. Uusin aluevaltaus on ohjelmointi, jossa tekoälybotti hyödyntää kitaransoittoa.

Wireless Power Consortium eli WPC aikoo myöhemmin tänä vuonna esitellä langattoman latauksen Qi-standardista uuden Qi2-version. Sen tarkoitus on tehdä lataamisesta sekä nopeampaa että turvallisempaa.

Huawei tuo markkinoille uuden lippulaivaälykellon. Watch Ultimaten runko on valmistettu zirkonium-pohjaisesta metallimateriaalista. Laitteen myynti Suomessa alkaa viikon päästä. Expedition Black -mallin suositushinta on 799 € ja Voyage Blue -mallin suositushinta on 949 €.

Tamperelainen Wirepas, joka tunnetaan ilman tukiasemia toimivan IoT-verkkoprotokollan kehittäjänä, on liittynyt Connectivity Standards Alliance -järjestöön. CSA tunnetaan useiden langattomien tekniikoiden edistäjänä, mutta viimeksi järjestö on ottanut vahvan roolin Matter-protokollan edistämisessä.

ChatGPT on jo aiemmin estetty Kiinassa, Venäjällä, Pohjois-Koreassa ja Iranissa. Syy on poliittinen: tekoälybotti osaa asioita, joita näiden maiden johto ei halua asukkaidensa tietävän. Nyt blokkaajiin on liittynyt Italia.

Kuinka tarkkaan älypuhelimen pitäisi kyetä paikantamaan sijaintinsa? Joskus usean metrin tarkkuus satelliittien signaalien avulla riittää, mutta joskus tarvitaan senttimetriluokan tarkkuutta. Sellaista Samsung on tuomassa puhelimiinsa ensimmäisellä UWB- eli ultralaajakaistapiirillä.

Huawei on ollut melkoisissa vaikeuksissa länsimaissa sekä älypuhelimiensa että verkkolaitteidensa kanssa, mutta yhtiö ei ole luovuttanut millään tavalla. Yhtiö kertoo vuosikertomuksessaan, että sen viime vuoden liikevaihto oli noin 85,9 miljardia euroa ja nettovoitto noin 4,7 miljardia euroa.

Mikään ei tällä hetkellä puhuta ihmisiä tekniikan alalla niin paljon kuin tekoäly. Ei siis ole ihme, että tekniikkaa sovelletaan yhä useammilla alueilla. Nyt EDA-talo Synopsys on esitellyt piiriensuunnittelun työkalut, joissa tekoälyä hyödynnetään oikeasti ensimmäistä kertaa.

Uusien autojen kauppa elpyi helmikuussa. Euroopassa myytiin runsaat 900 000 uutta henkilöautoa, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Sähköautojen kova kysyntä on kasvun tärkein moottori tällä hetkellä. Teslan Model Y nousi samalla myydyimmäksi automalliksi, raportoi JATO Dynamics.

Gallium-nitridi on materiaali, joka on mullistanut latauksen. Nopeus perustuu piitä selvästi nopeampaan kytkentään, mutta samalla tämä on asettanut haasteita elektroniikan ohjaukselle. Vanhat ohjaimet eivät ole pysyneet mukana. ROHM korjaa ongelman uudella pulssiohjaustekniikallaan.