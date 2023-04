Arm-pohjainen Linux-PC floppasi

PlanetPC-niminen valmistaja esitteli Barcelonan Mobile World Congressissa erikoisen näköistä PC:tä, joka perustui Arm-prosessoriin ja Linux-käyttöjärjestelmään. Vähän keittiövaakaa muistuttava kone sai kyllä paljon huomiota, mutta Indiegogossa järjestetty joukkorahoituskampanja epäonnistui surkeasti.

XR-tietokoneen piti kerätä reilut 170 tuhatta euroa, jotta toimitukset olisivat alkaneet luvatusti syksyllä. Rahansa koneeseen laittoi vain 14 kiinnostunutta eli XR-koneen keräämä potti jäi 1611 euroon. Sillä kone ei siirry tuotantoon.

PlanetPC:n sivuilta löytyy koneesta kaksi eri mallia. XR1:stä myydään 632 dollarilla ja XR2:n hinta on 797 dollaria. Molemmat perustuvat Rockchipin Arm-prosessoreihin (RK3568 ja RK3588).

Nopeaa tallennustilaa on 2 gigatavuun asti. Liitäntävalikoima on riittävä, mutta XR-koneiden erikoisuus on etureunassa oleva kosketuspaneeli, jolla voidaan hallita koneen monia toimintoja ja näyttää informaatiota ohjelmoitavilla ledinauhoilla.

Etupaneeli on kuitenkin oikeastaan ainoa koneen muista Arm-pohjaisista PC-virityksistä erottava asia, eikä se ilmeisesti riittävän suureen kaupalliseen menestykseen. Lisätietoja edelleen Indiegogo-sivuilta.