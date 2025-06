OnePlus Pad 3 on erinomainen laite, jossa on harmittava puute

OnePlus on julkaissut uuden Pad 3 -tablettinsa ja laite on ilman muuta yhtiön tähän asti kunnianhimoisin tablettipanostus. Laitteen rauta on huippuluokkaa, ja se sopii suorituskykynsä puolesta täysipainoisesti myös työkäyttöön – ainakin melkein.

Pad 3:ssa on suuri ja tarkka 13,2 tuuman LCD-näyttö 3.4K-resoluutiolla ja 7:5-kuvasuhteella. LCD valittiin näytön tekniikaksi, sillä tällä yksikään OLED-paneeli ei yllä samaan resoluutioon. Näyttö erottelee 315 pikseliä tuumalla parhaimmillaan 900 nitin kirkkaudella. Se toistaa 12-bittiset värit ja tarjoaa jopa 144 hertsin virkistystaajuuden. Käytössä ruutu on lyhyesti sanottuna erinomainen. Kahdeksan kaiutinta (neljä wooferia ja neljä diskanttia) takaavat tablettilaitteeseen vaikuttavat äänet.

Sisällä sykkii uusi Snapdragon 8 Gen 3 -sarjan “Elite” -piiri, jota tukee 12 gigatavua LPDDR5x-muistia ja 256 gigatavun nopea UFS 4.0 -tallennustila. Edeltäjään verrattuna prosessori on : 45 prosenttia nopeampi ja NPU-laskenta on peräti 300 prosenttia vikkelämpi. Yhdessä suurehkon 12140 mAh akun kanssa laite jaksaa pyörittää vaativiakin sovelluksia tuntikausia. OnePlus lupaa jopa 17 tunnin videotoistoa yhdellä latauksella. Pikalataus onnistuu oneplussamaisesti 80 watin teholla.

OnePlus Pad 3 on selvästi suunniteltu myös työskentelyyn: mukana on uudistettu näppäimistö, parannettu stylus-kynä (Stylo 2) ja uusimman OxygenOS 15 -käyttöjärjestelmän tablet -versio. Moniajo-ominaisuuksia on kehitetty entisestään, ja uusi Open Canvas -järjestelmä osaa jopa ehdottaa sovellusten jakoa vierekkäin käyttäjän toiminnan perusteella. Lisäksi OnePlus Connect -tuki mahdollistaa laitteen liittämisen jopa MacBookiin, mikä laajentaa käyttömahdollisuuksia entisestään.

Kaikki ei kuitenkaan ole täydellistä. Suurin – ja monelle suomalaiselle ratkaiseva – puute on se, että OnePlus Pad 3:n mukana tulevaa näppäimistöä ei ole saatavilla skandinaavisena versiona. Toisin sanoen esimerkiksi ääkköset puuttuvat, mikä tekee pidemmästä kirjoitustyöstä tai ammattimaisesta käytöstä hankalaa.

OnePlus ei ole toistaiseksi kertonut, milloin tai tuleeko paikallisia näppäimistöversioita markkinoille. Tämä on harmillinen takaisku laitteelle, joka muuten voisi helposti haastaa esimerkiksi Applen tai Samsungin tabletit myös yritys- ja toimistokäytössä.

Muiden valmistajien tapaan OnePlus on alkanut lisätä tekoälytoimintoja laitteisiinsa. Pad 3 tukee Geminiä ja OnePlussan omia AI-sovelluksia. Niillä onnistuu dokumenttien yhteenvedot, tekstin tuotto (AI Writer) ja käännökset (AI Speak).

OnePlus Pad 3 on teknisesti vakuuttava ja monikäyttöinen Android-tabletti, joka on suunniteltu sekä viihteeseen että tehokäyttöön. Ilman paikallista näppäimistöä se jää kuitenkin monelle työssä vajaakäyttöiseksi – toivottavasti OnePlus kuulee käyttäjiä ja tuo pohjoismaiset näppäimistöt saataville mahdollisimman pian.

Laitteen suositushinta on 599 euroa, ja Suomessa myyntiin tulee tummansininen 12 + 256 gigatavun versio. Erillinen näppäimistö maksaa 149 euroa. Stylo 2 -kynällä on hintaa 99 euroa.