ST istutti Qualcommin Wi-Fi- ja Bluetooth-radiot mikro-ohjaimen kylkeen

STMicroelectronics on julkistanut ensimmäisen Wi-Fi- ja Bluetooth-moduulinsa, , joka tuo langattoman yhteyden suoraan STM32-mikro-ohjainten rinnalle. ST67W611M1-oduuli pohjautuu Qualcommin langattomaan radiotekniikkaan ja toimii tytärprosessorina (network coprocessor), joka hoitaa Wi-Fi 6:n ja Bluetooth Low Energy 5.4:n itsenäisesti.

Kyseessä on ST:n ensimmäinen askel kohti omaa langatonta tarjontaa, ja samalla tulos yhtiön vuonna 2024 aloitetusta yhteistyöstä Qualcommin kanssa. Moduuli on suunniteltu niin, että se voidaan liittää lähes mihin tahansa STM32-ohjaimeen ilman RF-osaamista tai monimutkaista suunnittelua. Kaikki tarvittava, mukaan lukien antenni, RF-piirit ja esisertifiointi, on valmiiksi integroituna.

Siana Systems, yksi ensimmäisistä asiakasyrityksistä, kertoo modulaarisen lähestymistavan nopeuttaneen tuotekehitystä ja mahdollistaneen tehokkaan, vähän virtaa kuluttavan IoT-laitteen toteutuksen.

Vaikka ST ei vielä tarjoa täysin integroitua Wi-Fi/BLE-MCU-sirua, tämä julkaisu merkitsee merkittävää strategista laajentumista kohti langattomien IoT-ratkaisujen tukemista omassa ekosysteemissään.

ST67W611M1 on nyt saatavilla tuotantokäyttöön, ja siihen on tarjolla kehitysalustat ja ohjelmistotuki STM32Cube-työkalujen kautta.