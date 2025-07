OnePlus Nord 5 on tehokas paluu juurille

OnePlussan Nord-mallisto on ollut alusta lähtien yrityksen vastaus niille käyttäjille, jotka kaipaavat huippuluokan ominaisuuksia, mutta ilman lippulaivahintaa. Uusi OnePlus Nord 5 jatkaa tätä perinnettä vakuuttavasti, ja tekee sen paikoin paremmin kuin kalliimmat kilpailijansa.

Nord 5:ssä on siirrytty Qualcommin tehokkaaseen Snapdragon 8s Gen 3 -alustaan, ja vaikutus näkyy suoraan suorituskyvyssä. Geekbench 6 -testissä laite kirjasi huimat 1961 pistettä single-core-testissä – enemmän kuin esimerkiksi Galaxy S24 – ja 5007 pistettä multicore-testissä. Ero edeltäjään Nord 4:ään on tuntuva: käyttökokemus on selvästi nopeampi ja sulavampi niin pelaamisessa kuin päivittäisessä käytössä.

Nord 5:n 6,83-tuumainen Swift AMOLED -näyttö yltää 144 Hz:n virkistystaajuuteen, ja kirkkaus huipussaan jopa 1800 nitiin. Tämä tarkoittaa loistavaa luettavuutta ulkona, ja erittäin sulavaa käyttökokemusta sisällä. Aqua Touch 2.0 varmistaa, että näyttö toimii tarkasti myös märillä sormilla – arkea ajatellen pieni mutta tärkeä yksityiskohta.

Nord 5:n kameraosasto on varustettu 50 Mp ISOCELL JN5 -etukameralla ja 50 Mp LYT-700 -pääkamera kennolla, samaa sarjaa kuin yhtiön lippulaivoissa. Kuvien laatu on hyvä, mutta havaittavissa on tiettyä kirkkauden korostusta – kuvat saattavat toistua hieman ylivalottuneina. Tämä ei välttämättä ole virhe, vaan tietoinen valinta: OnePlus selvästi tähtää näyttäviin, hieman korostettuihin otoksiin, kun taas premium-mallit painottavat luonnollisuutta (esimerkki alla).

Muotokuvatilan bokeh-efekti toimii hienosti, kuten alta näkyy. Testikuvissa taustan pehmennys on luontevaa ja ohjelmiston reunantunnistus toimii moitteetta. Tämä ei edelleenkään ole tavallista tämän hintaluokan puhelimissa.

Uutena lisänä Nord 5 esittelee Plus Key -painikkeen, joka toimii mukautuvana oikopolkuna tärkeille toiminnoille. Lisäksi mukana on OnePlus AI Plus Mind, joka yhdistää älykkään sisällöntunnistuksen ja muistikeskuksen ominaisuuksia. Mukana tulee myös esiasennettuna Google Gemini, jonka avulla voi hyödyntää tekoälyä vaikkapa muistiinpanoihin tai reseptien etsintään – ja kolmen kuukauden ajan vieläpä maksutta.

OnePlussan alkuperäinen lupaus oli tuoda lippulaivakokemus kuluttajahintaan, ja Nord 5 toteuttaa tätä ajatusta uskottavammin kuin vuosiin. Mikään halpapuhelin Nord 5 ei ole, mutta hinta on silti reilusti alle nykyisten huippumallien, jotka kipuavat helposti yli tuhannen euron.

Designiltaan Nord 5 edustaa uudempaa, kulmikkaampaa oneplussaa, joka varsin ohuena (8,1 millimetriä) tuntuu kädessä mukavalta. Nord 5:n myynti on nyt alkanut ja tarjolla on kaksi versiota. 8 + 256 gigatavun muisteilla hinta on 449 euroa ja 12 + 512 gigatavun muisteilla 549 euroa.