Qt ostamassa ruotsalaisen IAR:n – merkittävä laajennus kehitystyökaluissa

Suomalainen ohjelmistotalo Qt Group on tehnyt julkisen ostotarjouksen ruotsalaisesta I.A.R. Systems Group AB:stä. Yrityskauppa on arvoltaan noin 2,3 miljardia Ruotsin kruunua ja vahvistaisi merkittävästi Qt:n asemaa sulautettujen järjestelmien kehitystyökalujen markkinoilla.

Qt Groupin tytäryhtiö The Qt Company Ltd ilmoitti 4. heinäkuuta 2025 aikovansa ostaa kaikki IAR:n B-osakkeet hintaan 180 SEK/osake. Tarjous on noin 66 prosenttia suurempi kuin IAR:n osakekurssi verrattuna ennen tarjouksen julkistusta.

IAR Systems on tunnettu toimija erityisesti sulautettujen järjestelmien ohjelmistotyökaluissa. Yhtiön IAR Embedded Workbench -kehitysympäristö on laajasti käytössä eri teollisuudenaloilla – auto-, ilmailu-, lääketieteellinen tekniikka ja IoT mukaan lukien. IAR:n tuotteet tukevat lukuisia suorittimia ja mikro-ohjaimia, ja yhtiö on onnistunut säilyttämään vahvan aseman kapealla mutta kriittisellä teknologiasektorilla.

IAR on hiljattain uudistanut strategiaansa siirtymällä pilvipohjaiseen lisensointimalliin ja asettanut kunnianhimoiset tavoitteet 20 %:n vuotuiselle kasvulle ja kannattavuudelle. Yhtiön hallitus kuitenkin suosittelee yksimielisesti tarjouksen hyväksymistä, koska se tarjoaa osakkeenomistajille välittömän ja riskittömän tuoton.

Qt kertoo, ettei sillä ole suunnitelmia henkilöstön, johdon tai toimipaikkojen muutoksista. Mahdolliset integraatiotoimenpiteet arvioidaan yhdessä IAR:n kanssa kaupan toteutumisen jälkeen. Kauppa edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä ja yli 90 % omistusosuuden saavuttamista. Tarjousasiakirjan odotetaan julkaistavan 15. elokuuta ja tarjousajan alkavan 18. elokuuta.

Yrityskauppa on selvä osoitus Qt:n halusta laajentaa tarjontaansa syvemmälle sulautettujen järjestelmien markkinoille, jossa ohjelmistojen tehokkuus, suorituskyky ja laitteistokohtainen optimointi ovat kriittisessä roolissa.

Yhdessä Qt:n käyttöliittymäkehitystyökalujen ja IAR:n matalan tason sulautettujen kehitysympäristöjen kanssa syntyy kokonaisvaltaisempi ohjelmistokehitysalusta sulautetuille laitteille – yhdistäen käyttöliittymät, sovelluslogiikan ja laiteohjelmiston saumattomasti.