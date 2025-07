Qt:n havittelema IAR tukee avointa Zephyriä

Suomalaisen Qt Groupin ostokohteena oleva ruotsalainen IAR laajentaa työkalutukeaan sulautettujen järjestelmien kehittäjille. Yhtiö ilmoitti tiistaina tarjoavansa täyden tuotantovalmiin tuen avoimen lähdekoodin Zephyr RTOS -käyttöjärjestelmälle osana IAR:n Arm-työkalupaketin versiota 9.70.

Tuki kattaa modernit sulautetut kehitysprosessit aina CI/CD-yhteensopivuudesta turvallisuussertifioituun koodianalyysiin ja ajonaikaiseen virheentunnistukseen. IAR:n mukaan yhdistelmä avoimen Zephyrin joustavuutta ja kaupallisen työkaluketjun luotettavuutta tarjoaa kehittäjille erinomaisen vaihtoehdon erityisesti vaativiin ja turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. Tuki on varmennettu muun muassa NXP:n, ST:n ja Nordic Semiconductorin suosituille ohjainalustoille.

Zephyr RTOS on Linux Foundationin hallinnoima, yhteisölähtöisesti kehitettävä reaaliaikakäyttöjärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti pienitehoisille sulautetuille ja IoT-laitteille. Sen kevyt ja modulaarinen rakenne mahdollistaa käytön laitteissa, joissa muistia ja suorituskykyä on rajoitetusti. Zephyriä käytetään laajasti mm. anturilaitteissa, puettavissa teknologioissa sekä langattomissa yhteysmoduuleissa.

Projekti sai alkunsa vuonna 2016, ja sitä tukevat monet alan suuret toimijat kuten Intel, Nordic, NXP ja Google. Avoimen kehitysmallinsa ja laajan laitetuen ansiosta Zephyristä on muodostunut suosittu vaihtoehto kaupallisille RTOS-järjestelmille erityisesti, kun tavoitellaan nopeaa kehitystä, laajaa yhteensopivuutta ja säästöjä lisenssikustannuksissa.