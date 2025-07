Fold 7 on Samsungilta napakymppi

Samsung on esitellyt jo seitsemännen polven taivuteltavat Fold- ja Flip-mallinsa. Yhtiössä on nyt kuunneltu käyttäjiä tarkalla korvalla ja erityisesti Fold 7:ssa on tehty iso hyppäys eteenpäin. Aiempaa selvästi ohuempi laite on näytöltään leveämpi ja pitää sisällään lähes kaiken Galaxy S25 Ultran raudan. Tuloksena on mahdollisesti paras Android-laite koskaan. Toki myös Samsungin historian kallein älypuhelin.

Laitteen silmiinpistävin piirre on ohuus. Avattuna paksuutta on vain 4,2 millimetriä ja kiinni taitettunakin paksuus jää 8,9 milliin. Melkoinen saavutus, kun S25 Ultra on 8,2 milliä paksu. Ensimmäinen Fold oli aikoinaan 17,1 millimetriä paksu ja alla olevassa kuvassa Fold 6:n rinnalla ero on huomattava. Lisäksi Fold 7 on kevyempi kuin edeltäjänsä ja jopa kolme grammaa S25 Ultraa kevyempi.

Käyttäjän kannalta hienoa on se, että suljettuna etunäytön leveys on kasvanut normaalin älypuhelimen mittoihin. Tämä on yhtiöltä ainoa oikea ratkaisu, joten on odoteltu jo useamman vuoden ajan. Nyt vihdoin toteutettuna ratkaisu on erinomainen. Jopa edeltäjään verrattuna Fold 7:n käyttö paranee merkittävästi.

Fold 7:n moottorina on Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Tämä erityisesti Galaxy-laitteille viritetty suoritin tuo jopa 41 % nopeamman tekoälysuorituskyvyn. Laitteen avautuva 8-tuumainen Dynamic AMOLED 2X -päänäyttö on jopa 11 % suurempi kuin edeltäjällään. Kirkkaus yltää peräti 2600 nitiin Vision Booster -toiminnon ansiosta, mikä mahdollistaa hyvän luettavuuden myös suorassa auringonpaisteessa. Suljettuna näyttö on nyt 6,5-tuumainen ja 21:9-kuvasuhteella.

Fold 7 tuo mukanaan 200 megapikselin kameran, joka hyödyntää Samsungin ProVisual Engine -kuvankäsittelyä. Älykäs Night Video -tila parantaa liikkuvan kuvan laatua hämärässä ja HDR10+-tuki takaa värikylläiset videot. Sisänäytön 10 megapikselin kamera laajalla 100 asteen näkymällä mahdollistaa helpon ryhmäselfien ilman käsivarren ojennusta. Kenno on tuttu Galaxy S25 Ultrasta.

Fold 7:n saranassa on uusi Armor FlexHinge -rakenne, joka on ohuempi mutta kestävämpi kuin koskaan. Kansinäytön suojaa uusi Gorilla Glass Ceramic 2, joka upotetuilla kiteillään tekee lasista entistä kestävämpää. Rungossa käytetään kevyttä, mutta 10 % vahvempaa Advanced Armor -alumiinia. Päänäyttö puolestaan on saanut titaanivahvistetun rakenteen ja 50 % paksumman Ultra-Thin Glass -kerroksen.

Uuden One UI 8 -käyttöliittymän myötä Fold 7 hyödyntää suurempaa näyttöä tehokkaammin kuin koskaan. Käyttökokemus on täynnä kontekstia ymmärtäviä AI-ominaisuuksia (Draw Assist, Writing Assist, Suggest Erases ja AI Results View). Edellyttää kuitenkin käytännön testiä, jotta käy ilmi, onko Samsung onnistunut tekemään ohjelmistossa samalaisen loikan kuin raudassa.

Fold 7:n akku on kapasiteetiltaan 4400 milliampeerituntia. Sille luvataan päivän verran toiminta-aikaa, mutta isolla näytöllä ja tehokkaalla, tosin myös energiatehokkaalla prosessorilla tämä jää nähtäväksi. Latausteho on Oikeastaan ainoa muu miinusmerkki tulee laitteen hinnasta. Galaxy Z Fold7 tulee myyntiin kolmena muistiversiona. Perusmallissa on 256 gigatavua tallennustilaa, mutta tarjolla on myös 512 Gt ja peräti 1 teratavun vaihtoehto. Hinnat ovat kohteliaastikin sanottuna raskaita:

Galaxy Z Fold7, 256 Gt – 2 199 €

Galaxy Z Fold7, 512 Gt – 2 329 €

Galaxy Z Fold7, 1 Tt – 2 649 €

Ennakkotilaukset alkavat heti 9. heinäkuuta, ja laitteet saapuvat kauppoihin myöhemmin heinäkuun aikana.