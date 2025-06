Tekoäly on tulevaisuudessa osa kaikkia sovelluksia

AWS:n Suomen ja Baltian teknologiajohtaja Jarkko Hirvonen kannustaa suomalaisyrityksiä tekoälykokeiluihin. Tekoäly on tulevaisuudessa osa kaikkia sovelluksia. Mukaan kehitykseen kannattaa hypätä heti.

Tekoälyn hyödyntäminen etenee Suomessa samaan tahtiin kuin muissa Pohjoismaissa, mutta kasvava osaajapula hidastaa kehitystä. Näin kertoi Amazon Web Servicesin tuore selvitys, jossa oli mukana nelisentuhatta yritystä kaikista Pohjoismaista. Selvityksen mukaan peräti 66 prosenttia suomalaisista yrityksistä kokee, että osaajavaje estää innovaatiota – enemmän kuin missään muussa Pohjoismaassa.

Tämä on ongelma, mutta mikä siihen auttaisi? Hirvosen mukaan teknologiakehitys ei ole meillä kiinni motivaatiosta tai infrastruktuurista, vaan resursseista. - Meillä on Suomessa poikkeuksellisen vahva engineering-tausta ja vahva pilvipalveluosaaminen. Nyt tarvitaan rohkeutta kokeilla tekoälyä myös niissä yrityksissä, jotka eivät ole vielä aloittaneet, Hirvonen sanoo.

AWS:n tuoreessa AI-kartoituksessa nousi esiin, että erityisesti suomalaiset startupit ja suuret yritykset ovat AI:n hyödyntämisessä pitkällä. 38 prosenttia startupeista kuuluu edistyneisiin käyttäjiin. Tämä luku on Euroopan huippua. Hirvonen ei pidä sitä ihmeellisenä.

– Suomalaisessa teknologiapohjassa näkyy DevOps-ajattelu: “You build it, you run it”. Olemme kansana valmiita ottamaan käyttöön hyviksi todetut työkalut ja etenemme nopeasti, kun hyödyt on todistettu.

AWS:n asiakkaina Suomessa on startupien lisäksi laaja joukko isoja toimijoita – VR, Finnair, Yle, S-ryhmä, Supercell, Oura ja KONE muiden muassa hyödyntävät AWS:n palveluita. Hirvosen mukaan suomalaiset asiakkaat valitsevat ratkaisut ennen kaikkea niiden saatavuuden, luotettavuuden ja ominaisuuksien perusteella.

Tukholmassa AWS:llä on – itse asiassa kolmen kunnan alueella – Pohjoismaiden Region eli palvelukeskus, termi ei tosin taivukovin hyvin suomenkielelle. Helsingissä on oma paikallinen keskus, AWS:n kielellä local zone. Sitä asiakkaat käyttävät, jos palvelu vaatii erittäin tiukkaa, alle 10 millisekunnin latenssia.

Hirvonen nostaa esimerkiksi paikallisen keskuksen käyttäjistä Supercellin, jonka kehittämissä peleissä latenssivaatimus on usein hyvin korkea. Samaa tasoa vaaditaan esimerkiksi monissa AR/VR-työkuormissa (augmented/virtual reality) ja virtuaalityöasemissa.

Moni luottaa edelleen hybridiratkaisuihin, mutta Hirvosen mukaan on selvää, että ajan myötä suurin osa työkuormista tulee siirtymään pilveen. – Pieni osa ehkä käyttää omia datakeskuksia, jos päätöksenteon pitää tulla hyvin lähelle.

Näillekin asiakkaille AWS voi jo toimittaa ns. outpost-räkin paikalliseen datakeskukseen. Siinä pilvipalvelut ikään kuin tuodaan yrityksen omaan konesaliin. Tässä kaikessa on tärkeää kuunnella asiakasta, Hirvonen muistuttaa.

- AWS:lle on tärkeää kuunnella asiakasta. Jos jotain toimintoja tai ominaisuuksia puuttuu alustastamme, niin paikallinen tiimimme syöttää näitä pyyntöjä AWS-kehitystiimeille, jotka kehittävät palveluita palautteen perusteella sen sijaan, että yrittäisivät miettiä uusia hienoja ominaisuuksia erillään asiakastarpeesta.