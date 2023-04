Ensimmäiset täysin kustomoitavat RISC-V-ytimet

Espanjalainen Semidynamics on julkistanut maailman ensimmäisen täysin muokattavissa olevan 64-bittisen RISC-V-ydinten perheen. Suorittimet ovat ihanteellisia suurten datamäärien käsittelyyn esimerkiksi tekoälyssä, koneoppimisissa ja suurteholaskennassa.

Ytimet ovat prosessiriippumattomia ja niistä on jo toimitettu asiakkaille siruja jopa 5 nanometrin prosessissa. Semidynamicsin toimitusjohtaja ja perustaja Roger Espasan mukaan ytimet antavat asiakkaalle täyden kontrollin suunnitteluunsa.

- Tähän asti RISC-V-prosessoriytimillä oli kokoonpanoja, jotka myyjä on korjannut tai niillä oli hyvin rajoitettu määrä konfiguroitavia vaihtoehtoja, kuten välimuistin koko, osoiteväylän koko, rajapinnat ja muutamia muita ohjausparametreja. Uudet IP-ytimemme antavat asiakkaalle täydellisen hallinnan konfiguroinnista, olipa kyseessä sitten uudet käskyt, erilliset osoiteavaruudet tai uudet muistin käyttömahdollisuudet.

Tämä tarkoittaa, että asiakas voi räätälöidä ytimen tarkasti kunkin projektin tarpeita vastaavaksi. Espasa lupaa, että Semidynamics voi sisällyttää asiakkaan toiminnot osaksi RTL-koodia muutamassa viikossa. - Tätä kukaan muu ei tarjoa. Jokainen RISC-V:tä käyttävä suunnittelija haluaa täydellisen sarjan tehoa, suorituskykyä ja aluetta sekä ainutlaatuisia erottuvia ominaisuuksia, ja nyt ensimmäistä kertaa he voivat saada juuri sen meiltä.

Ensimmäinen lisensoitava ydin on Atrevido. Kyse on superskalaarinen out-of-order -suorittava prosessori, joka on yhdistetty Semidynamicsin omaan omaan Gazzillion-teknologiaan, jotta se pystyy käsittelemään erittäin harvaa dataa pitkillä viiveillä ja suuren kaistanleveyden muistijärjestelmillä, jotka ovat tyypillisiä nykyisille koneoppimissovelluksille. Gazzillion-tekniikka poistaa tehokkaasti latenssiongelmat, joita voi ilmetä käytettäessä CXL-tekniikkaa, jotta kaukaa olevaa muistia voidaan käyttää asetetulla nopeudella, jota se on suunniteltu tarjoamaan.

Vaativimmissa työkuormissa, kuten HPC:ssä, Atrevido-ydin tukee suuria muistikapasiteettia 64-bittisellä alkuperäisellä datapolullaan ja 48-bittisellä fyysisellä osoitepolullaan. Suuria tietomääriä voidaan Atrevido-ytimiltä siirtää jopa 2,4 GHz:n taajuuksilla.