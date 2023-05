Uusi muistinhallinta voi tehdä prosessoreista 10 kertaa nopeampia

Englantilainen VyperCore kertoo kehittäneensä mikroprosessoreihin muistinhallintatekniikan, joka nopeuttaa yleiskäyttöisiä laskentatyökuormia jopa 10 kertaa aiempaa nopeammaksi. Lisäksi temppu onnistuu ilman, että prosessorin alkuperäistä koodia tarvitsee muuttaa.

Yhtiön mukaan sen kehittämä muistinhallintateknologia pystyy poistamaan merkittävimmät muistin turvallisuusongelmat (kuten puskurin ylivuoto) Muistin turvallisuusongelmat ovat muodostaneet noin 70 prosenttia kaikista teknisistä tietoturvahaavoittuvuuksista viimeisen 20 vuoden aikana.

Googlen tuore analyysi korosti, että muistin turvallisuusongelmat eivät ole vain yleisiä, vaan ne muodostavat myös suurimman osan kriittisistä ja erittäin vakavista ongelmista. VyperCoren teknologialla olemassa olevien ja uusien ohjelmistojen turvallisuutta voidaan parantaa ilman, että ohjelmistoja tarvitsee kirjoittaa uudelleen.

VyperCoren mukaan siirtyminen Rustin kaltaisiin kieliin auttaa parantamaan tietoturvaa, mutta sen heikkous on ajonaikainen suorituskyky, jota voidaan parantaa vain tehokkaammilla prosessoreilla. Nykyaikaiset prosessoriarkkitehtuurit eivät kuitenkin pysty tarjoamaan sopivaa muisti- ja suojausmallia nykypäivän ohjelmistoille.

VyperCore on keskittynyt RISC-V-prosessoreihin ja niillä ajettavia Python- ja C#-ohjelmistoja sen muistinhallinta nopeuttaa jopa 10-kertaiseksi. Vanhemmilla kielillä, kuten C ja C++, kirjoitetuissa ohjelmistoissa voidaan niissäkin nostaa suorituskyky yli 1,5-kertaiseksi.

Tuotetasolla yritys pyrkii kehittämään kiihdytyskortteja datakeskuksiin. Tavoitteena on nostaa ohjelmistojen suorituskykyä ilman, että niissä tarvitsee muuttaa tavuakaan.

Kuva: AdobeStock