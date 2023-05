DNA nousi kakkoseksi liittymien määrässä - yhtä käyttäjää laskutetaan 18,50 euroa

DNA on kertonut ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslukujaan. Liikevaihto kasvoi 253 miljoonaan euroon, jokaista mobiiliverkon käyttäjä operaattori laskuttaa 17,70 euroa kuukaudessa ja liittymien määrässä DNA nousi Suomen kakkospaikalle ohi Telian.

Elisa on Suomessa selkeä ykkönen lähes 3,6 miljoonalla liittymällään. DNA:lla on nyt yli 2,7 miljoonaa liittymää, mikä on karvan verran enemmän kuin Telialla, joka aiemmin piti hallussaan kakkossijaa.

Operaattoreille ARPU eli liittymien keskimääräinen kuukausilaskutus on tärkeä menestyksen mittari. DNA:lla se oli tammi-maaliskuussa 18,50 euroa jokaista tilattua mobiililiittymää kohti. DNA:lla on myös reilut 200 tuhatta prepaid-liittymää, mutta niissä ARPU jää selvästi pienemmäksi, tarkalleen 8,40 euroon.

Parhaiten operaattorille tuottaa rahaa pian käytöstä poistuva palvelu eli vanhat lankapuhelinliittymät. Niitä DNA:lla on enää 13 000, mutta toisaalta ARPU on 53,80 euroa. Laajakaistaliittymiä yhtiöllä on 651 000, joista jokaista laskutetaan keskimäärin 16,30 euroa kuukaudessa.

DNA:lla on lisäksi 225 000 kaapelitv- tai DNA TV -liittymää. Määrä laski vuodessa 10 prosenttia. Kännykkä- ja laajakaistatilauksiin verrattuna kaapelitv-asiakkaita laskutetaan melko tarkalleen puolet vähemmän eli ARPU on 9,40 euroa kuukaudessa.