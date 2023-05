Helsingissä on käynnissä kolmepäiväinen viranomaisverkkojen jokavuotinen Critical Communications World -tapahtuma. Moni kuluttaja- ja yrityspuolen verkoista tuttu trendi vaikuttaa myös viranomaisverkoissa, mutta tahti on verkkaisempi. Poliisi digitalisoituu hitaasti. Tähän on monia syitä.

Vuonna 2018 julkaistu suomalainen Elements of AI -verkkokurssi on osoittautunut valtavaksi hitiksi. Jo miljoona ihmistä 170 eri maasta on tutustunut tekoälyn perusteisiin. Kurssi on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä maailman suosituimmista verkkokursseista.

IBM suunnittelee rakentavansa sadantuhannen kubitin kvanttitietokoneen seuraavan 10 vuoden kuluessa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Tokion ja Chicagon yliopistojen kanssa.

Esineiden internet eli IoT-laitteet sijaitsevat usein sähköverkon ulottumattomissa ja ovat siten usein akkukäyttöisiä ja kytkeytyvät internetiin langattomasti. Olli Väänänen tutki väitöskirjassaan yksinkertaisia menetelmiä tällaisten anturipohjaisten IoT-laitteiden energiankulutuksen pienentämiseksi. Tutkimuksen mukaan IoT-laitteiden akunkestoa on mahdollista pidentää merkittävästi yksinkertaisilla datan pakkausmenetelmillä.

Samsung teki pari vuotta sitten paluun Suomenkin PC-markkinoille ja mallistoon on nyt tuotu todellinen lippulaiva Galaxy Book3 Ultra -nimen alla. Ultra-nimi on monella tapaa sovelias kannettavalle, jossa juuri missään ei ole säästetty.

Illinois Institute of Technologyn ja Yhdysvaltain energiaministeriön alaisen Argonne National Laboratoryn tutkijat ovat kehittäneet litium-ilma-akun, jolla voi olla mahdollista päästä jopa tuhannen mailin eli yli 1500 kilometrin matkan yhdellä latauksella.

Alfa Lavalin uusi Analytics -tilanvalvontasovellus näyttää, miten tekoäly laajenee nopeasti eri toimialoille. Uutuusohjelmisto auttaa teollisuudenalojen tuottajia ehkäisemään suunnittelemattomia käyttökatkoksia, pidentämään arvokkaiden resurssien elinkaarta ja saavuttamaan kestävyystavoitteet.

Nokia kertoo testanneensa onnistuneesti Cloud RAN -ratkaisuaan A1 Groupin kaupallisessa 5G-verkossa Bulgariassa. Pääkaupunki Sofiassa järjestetyssä kokeilussa yritykset suorittivat onnistuneesti päästä päähän 5G-datapuhelun hyödyntäen Nokian Cloud RAN -ratkaisua sekä sen AirFrame-palvelimia.

Digi-Key Electronics on vuonna 1972 Minnesotan Thief River Fallsissa perustettu elektroniikan komponenttien jakeluyritys, joka viime vuonna ylsi 4,7 miljardin dollarin liikevaihtoon. Nyt yhtiö on trimmannut ulkoista brändiään. Apuna käytettiin samaa konsulttitaloa kuin Nokian ilmeen uusimissa.

Yhdysvallat on estänyt tehokkaasti monien komponenttien myynnin kiinalaisyrityksille, mutta osataan sitä toisinkin päin. Kiinan kyberturvaviranomaiset ovat kieltäneet amerikkalaisen Micronin komponenttien käytön valmistuksessa, raportoi uutistoimisto Reuters.

Ookla tunnetaan verkon nopeutta mittaavasta palvelustaan. Yhtiö on nyt julkaisut raportin, jossa on tarkasteltu langattomien lähiverkkojen tilaa ja niiden kykyä vastata tekniikan nopeuslupauksiin. Tulokset ovat yksiselitteisiä: Wi-Fi ei vastaa operaattorien lupauksiin.

Itävaltalainen TriLite tunnetaan maailman pienikokoisimpien projektionäyttöjen valmistajana. Nyt yhtiö ilmoittaa, että TDK tulee sen uudeksi valmistuskumppaniksi. TDK toimittaa MEMS-mikropeilit TriLiten Trixel 3 -lasersädeskanneriin.

Ohjelmointi ja virheenkorjaus ovat edelleen tärkeitä – ja manuaalisesti aikaa vieviä – prosesseja sulautetuille suunnittelijoille. Ongelmia helpottaakseen Microchip Technology on julkistanut kaksi työkalua, jotka tarjoavat nopeita, edullisia ja käteviä ratkaisuja.

Monen suomalaisen kotona lojuu liian vanha reititin, joka hidastaa merkittävästi kodin laitteiden toimintaa ja on pahimmillaan tietoturvariski. DNA varoittaa, että vanha reititin voi olla vakava tietoturvariski, jos siihen ei esimerkiksi saa enää tietoturvapäivityksiä.

Sulautettujen sovellusten monimutkaistuminen ja prosessoitavan datamäärän kasvu on johtanut siihen, että yhä useammin halutaan valita 64-bittinen prosessori. Tämä näkyy myös työkalujen tarjonnassa.

Helsingissä järjestetään ensi viikolla viranomaisviestinnän tietoturvaan vahvasti painottuva Critical Communications World -tapahtumassa. Tapahtuman yhteydessä on laaja näyttely, jossa mukana on myös 1150 työntekijän Insta.

Kondensaattoreita tarvitaan kaikissa elektroniikkalaitteissa. Japanilainen Murata on nyt esitellyt konkan, joka kutistaa 10 mikrofaradin kapasiteetin koteloon, joka on merkittävästi tähänastisia pienempi.

OnePlus Pad on Suomessa suositun älypuhelinvalmistajan ensimmäinen tablettitietokone ja en myynti on nyt alkanut. 499 euroa maksavan laitteen menekkiä yritetään vauhdittaa erilaisilla alennuksilla. Kuukauden ajan kaupan päälle saa esimerkiksi 65 watin pikalaturin, joka muuten ei kuulu pakettiin.

Reilun 10 työntekijän ruotsalainen Imagimob on kehittänyt Arm-ohjainpiireille työkaluja, joilla esimerkiksi anturit saadaan älykkäämmiksi koneoppineiksi laitteiksi. Yhtiön työkalut pääsevät nyt isoon rooliin Infineonin edge-luokan piireissä, sillä saksalaisjätti on ostanut sen koko osakekannan.

Helsingissä järjestetään ensi viikolla kolmipäiväinen Critical Communications World 2023 -tapahtuma. Laaja seminaariohjelma on mielenkiintoinen ja näyttelyssä on esillä verkottuneita autoja ja muita ratkaisuja. Nokia esittelee 5G-yhteensopivaa drone-ratkaisuaan.