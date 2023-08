IEEE:n Spectrum-lehti on rankannut ohjelmointikielet järjestykseen jokavuotiseen tapaan. Python on listauksen kärjessä ja IEEE:n mukaan se on vain kasvattanut johtoaan. Python alkaa olla dominoiva kieli hyvin monilla ohjelmoinnin alueilla.

Samsung aikoo Berliinin perjantaina alkavilla IFA-messuilla esitellä sekä nappikuulokkeita, että televisioita, jotka tukevat Bluetoothin uusimpia ominaisuuksia. Auracast-tekniikalla voidaan esimerkiksi television musiikkia jakaa langattomasti kaikkien kantaman sisällä olevien kuulokkeisiin.

Dolby Laboratories on lanseerannut uuden liitäntätekniikan, joka voi olla pitkään aikaan merkittävin uudistus kotiteattereissa ja olohuoneissa. Dolby Atmos FlexConnect yhdistää television äänijärjestelmän langattomiin kaiuttimiin. Hyvästi, HDMI-kaapelit!

Apple julkisti toisen polven Arm-pohjaiset M-prosessorinsa vuoden alussa. Nyt ranskalainen Yole Developpement on verrannut uuteen M2 Pro -piiriin perustuvaa Mac miniä aiempaan Intelin prosessoriin perustuvaan versioon. Ero on huikea.

Intel käytti Piilaakson Hot Chips -tapahtumaa usein työasemien ja palvelimien Xeon-prosessorien julkaisupaikkana. Koodinimeltään uutuudet ovat Sierra Forest ja Granite Rapids ja ne voivat olla yhtiön tärkeimmät Xeonit pitkään aikaan.

Tutkien kysyntä on kovassa kasvussa, kun autoihin kehitetään yhä edistyneempiä ADAS-ratkaisuja ja teollisuudessa niiden käyttö kasvaa koko ajan. Kalifornialainen indie Semiconductor on nyt esitellyt markkinoiden ensimmäisen 240 gigahertsin taajuudella toimivan yhden sirun tutkapiirin.

Kiinteistöihin asennettavia sähköautojen latauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 15 391 kappaletta, mikä on 23 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laitemyynti on nyt samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Alibaba on ryhtynyt toimittamaan tiettävästi maailman ensimmäisiä RISC-V-pohjaisia kannettavia tietokoneita. Roma-nimistä läppäriä on voinut tilata jo pidemmän aikaa, viime syksystä lähtien.

Microsoft aikoo lopettaa Windows 10:n tuen vasta vuonna 2025, mutta nyt käyttäjillä voi olla syytä päivittää Windows 11:een aikaisemmin. Intelin verkkoon vuotaneet dokumentit osoittavat, ettei Windows 10 tule saamaan tukea uudella Wi-Fi 7 -tekniikalle.

Tekoäly auttaa nyt monia siruvalmistajia, jotka toimittavat piirejä palvelimiin ja datakeskuksiin. TrendForcen mukaan DRAM-muistien myynti kasvoi jo vuoden toisella neljänneksellä ja jo syksyn aikana myynnistä tukee taas kannattavaa.

Mene mihin tahansa ajoneuvohuoltoon ja näet todennäköisesti paljon työkaluja, joita olet aina yhdistänyt mekaanisten ongelmien korjaamiseen. Mutta tämä tulee muuttumaan merkittävästi tulevina vuosina. Sähköajoneuvojen kasvun myötä kiintoavaimet tulevat vaihtumaan tietokoneisiin.

Tekoälylaskentaa suorittavien prosessorien myynti kasvaa tänä vuonna 53,4 miljardiin dollariin tänä vuonna, arvioi Gartner. Kasvua tulee viime vuodesta 20,9 prosenttia ja se perustuu generatiivisen tekoälyn nopeaan laajenemiseen datakeskuksissa, reunalaitteissa ja päätelaitelaitteissa.

Taivuteltavia puhelimia on yritetty työntää markkinoille jo useamman vuoden ajan. Nyt syksyllä niissä tehdään uusi myyntiennätys. Samsungin Flip 5 vie taivuteltavia taas askeleen eteenpäin, mutta koko simpukkapuhelimen konseptissa on iso ongelma.

Esineet internetiin liittävät tekniikat voidaan jakaa kahteen leiriin. Toisessa on vapailla taajuuksilla toimivia radiotekniikoita, toisessa mobiiliverkoissa toimivia ratkaisuja. Tähän peliin on tulossa uusi tekniikka, kun 5G-standardeihin kuuluvaa RedCap-tekniikkaa tukevia piirejä voidaan alkaa testata.

PDF on tiedostomuoto, jota jokainen käyttää. Adobe ilmoittaa, että universaali tulostukseen tarkoitetun tiedostomuodon kehittäjä John Warnock on kuollut 82-vuotiaan. Palkittu insinööri työskenteli Xeroxin Palo Alton tutkimuslaboratoriossa ennen Adoben perustamista yhdessä Charles Geschken kanssa vuonna 1982.

Applen tulevat iPhone-puhelimet saavat USBC-liitännän, kuten EU edellyttää. Verkkotietojen mukaan luvassa ei kuitenkaan ole aivan parasta mahdollista, mitä USB voisi käyttäjille tarjota.

Monissa liikkuvissa IoT-sovelluksissa on verkkoyhteyden lisäksi tärkeää tietää sijainti. STMicroelectronics ilmoittaa nyt saaneensa Vodafonen NB-IoT-sertifikaatin moduulilleen, joka yhdistää IoT-modeemin ja satelliittipaikannuksen. Sen avulla katoaa esimerkiksi vanha tuttu varoituskolmio autoista.

Huawei ja Ericsson ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen maailmanlaajuisen patenttilisenssisopimuksen, joka kattaa monenlaisia standardeja, kuten 3GPP, ITU, IEEE, IETF-standardit 3G, 4G ja 5G. Sopimus kattaa sekä verkkolaitteet että kulutuselektroniikan laitteet. - Olemme iloisia saadessamme aikaan pitkän aikavälin maailmanlaajuisen lisenssisopimuksen Ericssonin kanssa, Huawein teollis- ja tekijänoikeuksien osaston johtaja Alan Fan sanoo.

IBM on esitellyt uuden kasetin nauhatallennukseen. Uuden Fujin kehittämän materiaalin ansiosta kasetin kapasiteetti on saatu nostettua yli 2,5 kertaa suuremmaksi kuin tämän hetken suurimmilla LTO-9-kaseteilla.

Puolijohdealan järjestö SIA (Semiconductor Industry Association) väittää, että Huawei on työskennellyt ohittaakseen Yhdysvaltojen kasvavat kauppapakotteet rakentamalla salaa sirujen valmistuskapasiteettia Pekingin ja Shenzhenin hallituksilla arviolta 30 miljardin dollarin rahoituksella.