Jo kaksi vuotta sitten Gartner ennusti, että ensi vuoden aikana OT-ympäristöihin kehitetyt haittaohjelmat ovat edistyneet niin paljon, että ne aiheuttavat jonkun kuoleman. Ennustus nousi esille uudestaan Fortinetin teknologiatapahtumassa.

Useimmiten satelliiteissa käytetään hajautettua arkkitehtuuria, jolloin datansiirto tapahtuu 10-100 megabitin nopeuksilla. Mutta olisiko avaruudessa tarvetta ethernetin yhden gigabitin datanopeuksille? Teledyne ja Microchip näyttävät ajattelevan näin.

Teollisuus- ja kuluttajasovellusten suunnittelijoiden on harkittava tietoturvatoimintojen käyttöönottoa tietoturvauhkien yleistyessä. Yksi tapa on lisätä mikro-ohjaimelle laitetason suojausmoduuli, kuten Microchip Technology on tehnyt.

Edinburghilainen Dukosi aikoo mullistaa akkujärjestelmien monitoroinnin uudella langattomalla ratkaisulla, jota se lupaa toimituksiin vielä tämän vuoden aikana. Tekniikka lisää akustojen suorituskykyä ja elinikää ja mahdollistaa niiden uusiokäytön eliniän loppupuolella, kun kaikkien kennojen kunto tiedetään koko elinkaaren ajan.

Tulevat robottiautot edellyttävät erittäin tarkkaa sijaintitietoa. Sveitsiläinen u-blox on esitellyt alustan, joka yhdessä satelliittisignaalien, maa-asemien korjausdatan ja anturien avulla pystyy laskemaan ajoneuvon sijainnin parhaimmillaan 10-20 sentin tarkkuudella.

Bonnissa toimiva High Performance Battery AG sanoo saavuttaneensa ratkaisevan läpimurron akku- ja varastointitekniikassa: professori tohtori Günther Hambitzerin johtama tiimi on kehittänyt maailman ensimmäisen tuotantovalmiin solid-state- eli kiinteän akun, jolla on erinomaiset ominaisuudet.

Nokia Bell Labsin tutkijat ovat saavuttaneet kaksi uutta merenalaisen optisen viestinnän maailmanennätystä innovoimalla korkeamman tiedonsiirtonopeuden teknologioita.

VTT ja suomalainen kvanttialan yritys IQM Quantum Computers ovat saaneet valmiiksi Suomen toisen kvanttitietokoneen. Uusi 20 kubitin kvanttitietokone on osoitus vahvasta kansallisesta teknologiaosaamisesta sekä kyvykkyydestä skaalata kvanttitietokoneita yhä suuremmaksi ja paremmaksi ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia.

Norjalainen TouchNetix on kehittänyt kosketus- ja eleohjausta erityisesti autojen kojelautoihin. Nyt yhtiön uusin innovaatio on Pilot ID: aXiom-sarjan piireille perustuva ratkaisu osaa erottaa, milloin kojelautaa ohjaa kuljettaja, milloin matkustaja ”pelkääjän paikalla”.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo laski heinä-syyskuussa 12,8 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen kolmanteen neljännekseen, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton tuore tilasto.

Maailman suosituin rakentelijoiden korttitietokone Raspberry Pi viedään pörssiin, sanoo korttitekniikkaan kehittävän säätiön ja yrityksen toimitusjohtaja Eben Upton. Yrityksen markkina-arvoksi on arvioitu noin puoli miljardia dollaria.

Check Point Software kertoo syyskuun haittaohjelmakatsauksessaan, että Formbook nousi maailman yleisimmäksi haitakkeeksi Qbotin alasajon jälkeen. Suomessa kaksi yleisintä riesa olivat Injuke- ja Nanocore-troijalaiset.

Ranskalainen RF-laitteiden ASIC-piirien suunnittelutalo Presto Engineering kertoo yhteistyöstään Nokian kanssa. Yhteistyön tavoitteen on kehittää piirejä seuraavan sukupolven mikroaaltoyhteyksille osana DIMIT-projektia, jota tuetaan Ranskan investointipankin (BPI) toimesta.

Doppler-ilmiö tapahtuu, kun aallon taajuus tai aallonpituus muuttuu suhteessa havainnoijaan, joka liikkuu suhteessa aallonlähteeseen. Serbialainen MIKROE on esitellyt suoittujen Click-lisäkorttien sarjaansa uutuuden, joka hyödyntää tätä ilmiötä. Lisäkortti tukee esimerkiksi tunkeutumishälytysten ja automaattisten ovenavausten kehitystä, ja läsnäolon tunnistussovelluksia.

Eaton on tuomassa markkinoille uuden vaihtovirralla toimivan sähköautojen latausaseman, joka laskee automaattisesti tehohuippuja, kun sähköverkossa on ruuhka-aika. Green Motion Building -latausasemaa aiotaan esitellä kuukauden kuluttua Teknologia23-messuilla Helsingissä.

Jos haluaa vanhasta televisiostaan Android-älytelkkarin, se onnistuu jopa muutaman kympin lisälaitteella. Nämä halvat boksit voivat kuitenkin olla todellisia Troijan hevosia. Monissa malleissa laite on tullut valmiiksi haittaohjelmia täynnä.

Eaton tuo Euroopan markkinoille kaikkien aikojen ensimmäisen räkkiin asennettavan kolmivaiheisen UPS-laitteen. Uudessa 15–20 kVA:n Eaton 93PX UPS:ssa yhdistyy korkea hyötysuhde, pieni koko, kustannustehokkuus ja entistä parempi kyberturvallisuus.

USB IF -järjestö julkisti lokakuun lopulla USB4-väylästandardista 2.0-version, joka nostaa datanopeuden C-tyypin USB-liittimen ja -kaapeleiden kautta 80 gigabittiin sekunnissa. Laitevalmistajat pääsevät heti suunnittelemaan uusia tuotteitaan, sillä uutta standardia tukevien komponenttien tulo markkinoille alkoi heti.

Kvanttiteknologiaa jo 10 vuotta tutkinut Bosch aikoo seuraavien kahden vuoden aikana kehittää erityisiä käyttösovelluksia lääketieteen ja liikenteen aloille. Tulevaisuudessa kvanttianturit voivat mahdollistaa huipputarkan navigoinnin ilmassa, maanteillä ja vedessä.

Tietoturvayhtiö Fortinet järjesti eilen teknologiapäivän Helsingin messukeskuksessa. Keynote-puheessaan yhtiön tietoturvajohtaja Ricardo Ferreira kertoi EU:n uudesta NIS2-tietoturvadirektiivistä. Se tuo yrityksille lisää vastuita samalla, kun rikollisten käytössä on yhä edistyneempiä työkaluja ChatGPT:stä lähtien.