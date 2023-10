Applen uusin prosessori on 92 miljardin transistorin jätti

Apple on julkistanut uudet prosessorinsa iMac- ja Macbook Pro -työasemiinsa. Kolmannen polven M3-suorittimet näyttävät, miten pitkälle Apple on päässyt oman Arm-pohjaisen prosessoriarkkitehtuurinsa kanssa. Uusin M3 Max on massiivinen 92 miljardin transistorin jättipiiri.

Apple esitteli ensimmäiset omat prosessorinsa tietokoneisiin kolme vuotta sitten. Näihin M1-sarjan suorittimiin verrattuna M3-prosessorit tekevät isoja hyppäyksiä eteenpäin. Kolmen nanometrin prosessissa valmistetut suorittimet esimerkiksi renderöivät grafiikkaa 2,5-kertaisella teholla ensimmäisen polven M1-siruihin verrattuna.

Entiseen tapaan suorittimista tuotiin tarjolle M3-perusmalli, M3 Pro ja M3 Max -jättipiiri. Jo perusmallissa on 25 miljardia transistoria eli viisi miljardia enemmän kuin M2-edeltäjässä. Sen 10-ytiminen grafiikkasuoritin on 65 prosenttia nopeampi kuin kolme vuotta vanhassa M1:ssä.

37 miljardin transistorin M3 Prossa on 18-ytiminen GPU-lohko, joka on 40 prosenttia nopeampi kuin M1 Pro -prosessorissa. Yhtenäismuistin koko on kasvatettu 36 gigatavuun, joten suorittimeen perustuvat Macbookit prosessoivat entistä nopeammin suuriakin tiedostoja.

Sarjan lippulaiva on M3 Max, jonka 40-ytiminen GPU on jopa 50 prosenttia nopeampi kuin M1 Maxissa. Prosessori tukee jopa 128 gigatavun yhtenäismuistia. CPU:ssa on 16 ydintä, joista 12 on ns. tehoytimiä.

Samalla Apple esitteli uudet Macbook Pro -kannettavat. Halvin 14-tuumainen malli maksaa 2069 euroa, kallein 16-tuumainen M3 Max -prosessorilla, 128 gigatavun muistilla ja 8 teratavun tallennustilalla jo 8359 euroa.