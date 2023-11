Joidenkin analyytikoiden mukaan Nokian sitoutumista avoimien Open RAN -verkkojen kehitykseen on syytä epäillä, mutta yhtiö toimii aika lailla päinvastoin. Nyt se ilmoittaa saaneensa valmiiksi yhteensopivuustestit oman ORAN-verkkonsa kantataajuusyksikön ja Mavenirin radioyksiön välillä.

Salasanojen hallintaohjelmia kehittävä NordPass on listannut suosituimmat salasanat ja odotetusti ”123456” jatkaa lahjakkaimpien listan kärjessä. Tutkimus osoittaa lisäksi, että surkeimpia salasanoja käytetään suoratoistopalveluissa.

Microsoft on laajentanut vahvasti moneen laitetyyppiin, mutta omia suorittimiaan se ei ole kehittänyt. Nyt yhtiö kuitenkin esitteli Ignite-tapahtumassaan kaksi itse kehittämäänsä prosessoria. Piiri ovat nimeltään Azure Maia 100 ja Cobalt 100.

AMD on esitellyt uuden prosessoriperheen sulautettuihin sovelluksiin. Ryzen 7000 -sarja tuo PC-prosessoreista tutut Zen 4 -ytimet, tehokkaan Radeon-grafiikan ja jopa 28 linjan PCIe 5 -liitännät teollisuuslaitteiden käyttöön.

Englantilainen Pickering Interfaces on julkistanut uuden 21-paikkaisen PXIe-hybridirunkonsa. Productronica-messuilla esitelty laitteisto pitää sisällään yhden PXIe-järjestelmäpaikan ja 20 hybridioheislaitepaikkaa kompaktissa 4U-koossa.

Samsung Electronics esitteli tänään uuden kannettavan SSD-levyn. T5 EVO:n siruille sopii dataa peräti 8 teratavun verran. Tämä on tähän asti suurin mukana kuljetettavien SSD-levyjen kapasiteetti markkinoilla.

Mittauslaitevalmistaja Tektronix on esitellyt avoimen lähdekoodin Python-ajurit instrumenttiensa ohjaamiseen. Ajuripaketti tm_devices on ladattavissa ilmaiseksi testereihin, jotka tukevat tekniikkaa.

Kalifornialainen SemiQ on laajentanut QSiC-sarjan piikarbidimoduuliensa valikoimaa 1200 voltin mosfet-perheellä. parannettu suorituskyky mahdollistaa suuremman tehontiheyden ja virtaviivaisemmat suunnittelu monissa sovelluksissa, esimerkiksi sähköautojen latureissa.

Komponenttien jakelumarkkinaa seuraava DMASS-järjestö on julkaissut kolmannen neljänneksen lukunsa. Niiden perusteella puolijohdejakelu laski Euroopassa kautta linjan. Pohjoismaissa jakelijat myivät puolijohteita 286,4 miljoonalla eurolla eli tasan 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tieteen tietotekniikan keskuksen eli CSC:n Kajaanin datakeskuksessa hyrisevä LUMI on edelleen Euroopan tehokkain tietokone. Maailman nopeimpien superkoneiden listalla HPE Cray EX -pohjainen laitteisto on komeasti viidentenä. Lista julkaistiin juuri SC23-konferenssissa Coloradon Denverissä.

Suomalainen Verge Motorcycles kertoo käynnistävänsä 12 miljoonan euron rahoituskierroksen. Samalla yhtiö on julkistanut moottoripyöräilyn mullistavan Starmatter-ohjelmistoalustan. Tämä ”tähtiaines” vie moottoripyörät aivan uudelle alueelle, sillä laitteista tulee käytännössä päivitettäviä tietokoneita.

Professio järjesti tänään ChatGPT-aiheisen tekoälyseminaarin täyteen pakatulla Vanhalla ylioppilastalolla. Päivän anti tuli hyvin kiteytetysi Silo AI.n perustajan ja Nokian entisen teknologiajohtajan Tero Ojanperän esityksellä. – Alkakaa käyttämään tekoälyä päivittäin, muuten olette hukassa!

Syvällä pimeän verkon uumenissa, salaiset diilit kukoistavat varastetulla tiedolla. Trend Micron tuore tutkimus paljastaa, kuinka verkkorikolliset käyvät kauppaa kryptolompakoilla ja verkkosivustojen tunnistetiedoilla. Verkon mustassa pörssissä ne ovat parasta valuuttaa.

Suurista kielimalleista eli LLM-malleista tullut olennainen osa ohjelmistokehittäjien työkalupakkia ja niistä on jo oikeastaan tullut välttämättömiä työkaluja yrityksille, jotka haluavat sisällyttää sovelluksiinsa tekoälyä. Tekoälypohjaisia low code -ohjelmistokehityksen työkaluja kehittävä Iterate.ai näkee, että nykyiset LLM-mallit, mukaan lukien ChatGPT, eivät tue nykyaikaisimpia koodijoukkoja, eivätkä ne sisällä uusinta ajattelua koodausmenetelmistä.

Serbialainen MikroElektronika eli MIKROE on esitellyt uuden Click-lisäkortin valikoimaansa. ANNA-B412 -lisäkortti tarjoaa Bluetooth/BLE-liitettävyyden kaikille sulautetuille sovelluksille.

Kiinalainen yliopisto on koonnut pilvipalvelinklusterin, jossa on peräti 48 solmua ja yhteensä 3072 64-bittistä RISC V -prosessoria. Palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu tutkimukseen ja opetukseen, mutta sitä voidaan vuokrata myös kaupalliseen käyttöön.

Valaistusalan uranuurtaja Helvar lanseeraa innovatiivisen Helvar Senses -ratkaisun, joka auttaa saavuttamaan rakennuksille asetetut kestävän kehityksen tavoitteet. Kyseessä on rakennusten sisäolosuhteiden seurantaan ja analysointiin tarkoitettu ratkaisu, jossa olosuhteita seuraavat älykkäät sensorit analysoivat ja optimoivat tiloja sekä tukevat tilojen käyttäjien hyvinvointia.

Kaikki kolme operaattoria ovat sulkemassa 3G-verkkojaan ja siirtämässä niiden taajuuksia 4G-käyttöön. Esimerkiksi DNA kertoo sulkevansa 3G-verkkonsa Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa keskiviikon 22.11. ja torstain 23.11. välisenä yönä lukuun ottamatta pääkaupunkiseutua, missä verkko suljetaan vasta tammikuussa.

Samsung työstää jo seuraavaa huippumalliaan eli Galaxy S24 -sarjaansa, jota odotetaan julki tammikuussa. Nyt piilaaksolainen Navitas kertoo, että tämän hetken Galaxy S23 -puhelimissa Samsung on vihdoin siirtynyt latureissa galliumnitridi- eli GaN-pohjaisiin tehopiireihin.

ETN on julkaissut tämän vuoden toisen ETNdigi-erikoislehden. Sisältö on vankkaa tietoa tekniikasta, ja kuten ennenkin, lehti on luettavissa ilmaiseksi.

ETNdigi 2/2023:n artikkelit ovat suomeksi. Artikkelit sisältävät tarkastelun piikarbidista eli SiC:stä, jolla on suuri rooli liikkuvuuden ja teollisten ratkaisujemme sähköistämisessä. Toisessa artikkelissa selvitetään, kuinka älykkäitä sulautettuja ratkaisuja voidaan käyttää parantamaan ilmanlaatua kaupunkiympäristöissä.

Yhdessä artikkelissa tarkastellaan haasteita, joita komponenttien jakelijat kohtaavat markkinoilla. Lisääntynyttä automaatiota ja jopa tekoälyä voidaan käyttää vastaamaan asiakkaiden kysyntään. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä käsitellään parhaita ratkaisuja ja käytäntöjä virtalähdehaasteiden ratkaisemiseksi IoT-laitteita suunniteltaessa.

