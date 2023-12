STMicroelectronics on viime aikoina lisännyt tekoälyä liikeantureihinsa, jotta laskenta rasittaisi järjestelmäprosessoria vähemmän. Nyt yhtiön uusin anturi toimii aina 125 asteen lämpötilaan asti eli se kestää autojen ankaria olosuhteita.

Yhdysvalloissa tieliikenteen turvallisuutta valvova virasto NHTSA haluaa, että kaikki uudet autot osaavat jarruttaa automaattisesti jalankulkijan edessä. Tämä edellyttää uusia ratkaisuja ajoneuvoihin. Yksi niistä on lämpökamera, joka näkee kaiken jopa täysin pimeässä.

Suomalainen DoublePoint haluaa tehdä useimpien ranteessa olevasta älykellosta erilaisten virtuaaliympäristöjen ohjauslaitteen. Yhtiö lupaa aloittaa demoamisen piakkoin ja tammikuussa Las Vegasin CES-messuilla se esittelee omaa kehitysalustaansa, kertoivat toimitusjohtaja Ohto Pentikäinen ja tuotejohtaja Thomas Joseph Slush-tapahtumassa.

Tänä vuonna myydään 1,16 miljardia uutta älypuhelinta. Määrä on 3,5 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. IDC-tutkimuslaitoksen mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä tapahtuu kuitenkin valmistajien pitkään odottama käänne, kun markkina kääntyy kasvuun pitkän taantuman jälkeen.

Lidar-valmistajien osakkeet laskivat tällä viikolla, kun komitea pyysi Yhdysvaltain hallitusta tutkimaan lidar-markkinoita Kiinan ja mahdollisten turvallisuusuhkien valossa. Tällainen huoli Yhdysvalloissa on aiemmin johtanut siihen, että Yhdysvallat on heittänyt kiinalaisia ​​yrityksiä pois markkinoiltaan.

Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-V-arkkitehtuuri on saavuttanut nopeasti suosiota sulautetuissa sovelluksissa, mutta ohjaimien ykkössarjaan kuuluva Renesas Electronics on nyt ottanut merkittävän askeleen ensimmäisenä isona MCU-talona. Se on esitellyt ensimmäisen oman RISC-V-prosessorinsa.

Eilen alkanut Slush-startup- ja sijoittajatapahtuma eroaa viimevuotisesta ainakin kahdella tapaa. Rahaa on tarjolla vähemmän ja isoksi teemaksi on noussut tekoäly. Tai oikeastaan generatiivinen tekoäly ja suuret kielimallit. Niissä huoleksi on Euroopassa noussut amerikkalaisen, Microsoftin vahvasti tukeman OpenAI:n vahva asema.

Philipsin entinen vakiokomponenttien ryhmä tunnetaan nykyään nimellä Nexperia. Nyt se haluaa osansa piikarbidipohjaisten tehokomponenttien kovasta kasvusta. Yhtiö on esitellyt ensimmäiset SiC-mosfettinsa, kaksi 1200 voltin 3-nastaista piiriä.

Useat uutissivustot raportoivat, että Apple olisi lopettanut oman 5G-modeeminsa kehittämisen iPhone-puhelimeensa. Apple ei ole asiaa virallisesti kommentoinut. Yhtiö on investoinut vuosia kehittääkseen modeemitekniikan, jolla sen riippuvuus Qualcommin siruista vähenisi.

Tallinnassa ruoditaan taas elektroniikkateollisuuden tilaa EEIA:n eli Viron elektroniikkateollisuuden liiton järjestämässä IPC DAY -seminaarissa. Liiton puheenjohtaja Arno Kolk sanoo, että vuodessa markkina on kellahtanut lähes päälaelleen. Huippukasvusta on tultu aikaan, jossa uusia tilauksia ei tule.

Ruotsalainen Evertiq järjesti eilen Tampereella jokavuotisen Exponsa. Näyttelyn yhteydessä oli seminaari, jossa Huldin sulautettujen järjestelmien kyvykkyyksistä vastaava Mikko Vulli muistutti, ettei täysin turvallista mikro-ohjainta ole olemassakaan.

CUI Devices on esitellyt uusia C-tyypin USB-liittimiä. Vedenpitävät USB Type C -vastakkeet on määritelty suojausluokkiin IP67 tai IP68, eli ne kestävät kosteutta ja ympäristön epäpuhtauksia ankarissa ympäristöissä.

STMicroelectronics on esitellyt evaluointikortit, joiden avulla laitevalmistajat voivat nopeammin alkaa kehittämään langatonta Qi-standardia tukevia lähettimiä ja vastaanottimia. Kortit on suunnattu erilaisiin sovelluksiin kuluttaja-, lääketieteen ja teollisuuselektroniikassa.

Kaiken sähköistyessä on hyvä tietää, että litiumioniakkujen hinnat putoavat tasaisesti. Tänä vuonna akut maksavat 139 dollaria kilowattitunnilta. Hinta on pudonnut kymmenesosaan vuoden 2010 tasoista, kertoo BNEF (Bloomberg New Energy Finance).

Microchip on esitellyt uuden PIC-ohjainten perheen, jossa on parannettu koodin suojausta. PIC18-Q24 MCU-perheessä on otettu käyttöön PDID-ominaisuus (Programming and Debugging Interface Disable), joka estää asiattoman pääsyn ohjaimen liitäntään.

Sulautetussa projektissa kehitysajan hallinta on erittäin tärkeää kustannusten hallinnan ja tuotteen oikea-aikaisen toimituksen varmistamiseksi. Ruotsalainen IAR on esitellyt TCO-laskimen (Total Cost of Ownership), joka paljastaa, kuinka kaupalliset työkalut voivat alkukustannuksistaan huolimatta olla taloudellisesti kannattavampia kuin freeware-vaihtoehdot.

Turvallisiin IoT-laitteisiin ja niiden kehitykseen keskittyvä Foundries.io ennustaa, että valtion sääntely ja markkinaosuuden menettämisen riski saavat sulautettujen laitteiden OEM-valmistajat omaksumaan tiukat uudet käytännöt suojaamiseen. Ne takaavat päästä päähän -turvallisuuden kaikkien tuotteiden käyttöiän ajan.

Microsoft on julkaissut ThreadX-reaaliaikakäyttöjärjestelmän avoimena lähdekoodina Eclipse Foundationin kautta. Microsoft on omistanut klassisiin RTOSeihin kuuluvan ThreadX:n vuodesta 2019.

ETN on järjestänyt sulautettuun elektroniikan ECF-tapahtuman jo viisi kertaa. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään tiistaina 21.5.2024 Maria 01 -kampuksella Helsingin keskustassa, vain muutaman minuutin päässä Kampin keskuksesta.

Melko tarkalleen kymmenen vuotta sitten suomalainen Jolla Oy julkaisi älypuhelimiin Sailfish OS -käyttöjärjestelmän. Nyt yhtiön koko liiketoiminta ja henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön, kun yhtiön entinen johto ostaa Jollan liiketoiminnan. - Olen erittäin tyytyväinen, että suomalainen saneerausmenettely tarjosi ratkaisun tähän pattitilanteeseen, sanoo ostajayrityksen hallituksen puheenjohtaja ja yksi Jollan alkuperäisistä perustajaosakkaista Antti Saarnio.