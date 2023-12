Kriittinen infrastruktuuri on hyvin usein kohteena kybersodankäynnissä ja myös älykkäät digitaaliset sähköverkot ovat alttiita kyberiskuille. Tutkija Sayawu Diaba esittelee Vaasan yliopistoon tekemässä väitöskirjassaan tehokkaita koneoppimisalgoritmeja älyverkkoihin kohdistuvien kyberhyökkäysten havaitsemiseen ja luokitteluun.

1990-luvun alkupuolella kaksi norjalaista opiskelijaa, Alf-Egil Bogen ja Vegard Wollan, kehittivät uuden RISC-arkkitehtuurin, jolla annettiin nimeksi AVR. Ensimmäinen piiri tuli ulos 1996 Atmelin aikaan ja vuodesta 2016 asti arkkitehtuuri on kuulunut Microchipin omistukseen.

Tutkijaryhmä on löytänyt uuden haavoittuvuuksien ryhmän, joka koskettaa käytännössä kaikkia mahdollisia 5G-puhelimia. 5Ghoul-nimen saanut kokonaisuus koostuu 14 haavoittuvuudesta, joista kymmenen on julkistettu, neljä salattu turvallisuussyistä ja joista kolme on laitteiden turvallisuuden kannalta kriittisiä.

Nokia siirtyy Bell Labsin tutkimuskeskuksensa uusiin tiloihin New Jerseyssä. Yli 80 vuotta Murray Hillissä sijainnut tutkimuskeskus muuttaa reilun puolen tunnin päähän uuteen innovaatio- ja teknologiakeskukseen New Brunswickissä.

AT&T-asiakkuuden menetys Yhdysvalloissa ja Intian verkkorakentamisen hidastuminen tarkoittavat, että Nokian matkapuhelinverkkojen ryhmä ei pääse muun markkinan kasvuvauhtiin kahtena seuraavana vuonna. Vuonna 2026 yhtiö uskoo yltävänsä 13 prosentin liikevoittoon.

ETN tämän vuoden toisen ETNdigi-erikoislehden sisältö on vankkaa tietoa tekniikasta, ja kuten ennenkin, lehti on luettavissa ilmaiseksi. Käy tsekkaamassa lehden sisältö, valitse paras artikkeli ja lähetä valintasi meille osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Kaikkien äänestäjien kesken arvomme OnePlusNord 3 -älypuhelimen.

Piiritekniikan jokavuotinen IEDM-konferenssi on jälleen esitellyt uusia sirutekniikoita. Yksi mielenkiintoisimmista on Intelin demoama CMOS-piirien 3D-tekniikka. Siinä piitransistorin päälle oli pinottu galliumnitridi-transistori.

Laser Components-yhtiö on erikoistunut korkealaatuisten lasermoduulien valmistamiseen, mutta sen tarjoukseen kuuluu myös laaja valikoima puolijohdelaserdiodeja. Näiden diodien tehoon 5 milliwattia.

Euroopan komissio pääsi lauantaina poliittiseen sopuun tulevasta tekoälylainsäädännöstä eli unionin kielellä EU AI Actista. Reguloinnin yksityiskohdat ovat vielä pitkälti auki, mutta työkaluiksi on valittu määrittely, luokittelu, rajoitukset ja sakot. On aihetta kysyä, kuinka hyödyllinen tällainen formaali lähestymistapa on suitsia tekniikkaa, joka kehittyy eksponentiaalisella nopeudella.

Ethernet-standardiin saatavissa olevat aikakriittisen verkon laajennukset antavat laitevalmistajille ja integraattoreille mahdollisuuden käyttää nopeaa verkkoa reaaliaika- ja suoratoistosovelluksissa. Ethernet-verkon paikallisaika saadaan puristettua alle mikrosekuntiin, esittää Toshiba Electronics Europe artikkelissaan.

Euroopassa on nyt täydessä toiminnassa ensimmäinen avoin 5G-verkko eli ns. Open RAN -määrityksiin perustuva mobiiliverkko. Asialla on saksalainen operaattori 1&1. Verkon laitetoimittajana ovat japanilainen Rakuten ja Mavenir, jokta kuuluvat ORAN-toimittajien kärkeen.

Kyberturvallisuusyhtiö Fortinet havaitsi äskettäin uudenlaisen tietoja varastavan haittaohjelman nimeltä ExelaStealer. Uutta on se, että troijalaista myydään verkkorikollisten suosimilla foorumeilla ja Telegram-kanavilla. Siihen saa jopa elinikäisen lisenssin.

CAN-väylä eli Controller Are Network on edelleen hyvin suosittu ohjainväylä erityisesti autoissa. Tekniikkaa hallinnoiva CiA-ryhmittymä (CAN in Automation) on ensi vuoden alussa julkistamassa väylän kolmatta versiota. CAN XL nostaa väyln datanopeuden 10 megabittiin sekunnissa.

Piikarbidiin perustuvan SiC-tekniikan avulla sähköenergian siirtäminen verkosta sähköautoon voidaan suorittaa hyvällä hyötysuhteella erityisesti korkeilla jännitetasoilla. Piikarbidin ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta voidaan suunnitella entistä kevyempiä ja luotettavampia latausjärjestelmiä kompaktiin kokoon.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin turvallisuusyksikkö Unit 42 on paljastanut suuren määrän kyberhyökkäyksiä, joiden taustalla on yhteyksiä Venäjän asevoimiin. Kuluneen 20 kuukauden aikana on tehty lukemattomia kyberhyökkäyksiä muun muassa NATO-maissa oleviin kohteisiin.

Olemme tottuneet siihen, että käyttämättömät paristot ja akut purkautuvat itse. Ne menettävät kapasiteettiaan tasaisesti riippuen pariston tyypistä ja kemiasta. Renata on nyt julkaissut CR2032-nappipariston, joka ei käytännössä purkaudu itsestään.

Tulevaisuudessa 6G-verkkoon jatkuvasti kytketystä autosta tulee todellinen ohjelmistoekosysteemi, jossa eurooppalaisten pitää pystyä kilpailemaan amerikkalaisten ja kiinalaisten autovalmistajien kanssa. Kun F-35-hävittäjälentokoneessa on kahdeksan miljoonaa riviä koodia, on nykyaikaisessa henkilöautossa on jo satoja miljoonia koodirivejä.

Tämän viikon suurin suomalaisuutinen on eittämättä ollut se, että Nokia menetti asemansa amerikkalaisen AT&T:n hovitoimittajana. Amerikkalaisarvioissa puhutaan nyt, että tämä tarkoittaa jopa 50-60 tuhatta 5G-tukiasemaa. Kyse on jopa 10 miljardin dollarin investoinnista.

Tietoturvayritys Trend Micron kyberturvaraportti ennustaa, että tekoälypohjaiset hyökkäykset kiihtyvät vuonna 2024. Yhtiö varoittaa generatiivisen tekoälyn kasvavasta roolista verkkorikollisuuden maailmassa, ja kuinka siihen pohjautuvat työkalut vauhdittavat tulevaisuudessa käyttäjien manipulointia ja identiteettivarkauksia.

Nokia on testannut yhdessä Orangen kanssa uusinta kuitulinkkien PSE-6s-prosessoriaan. Demossa kirjattiin uusi datansiirtoennätys, kun 6600 kilometrin päähän siirrettiin dataa peräti 800 gigabitin sekuntinopeudella. Nokian prosessori kiihdyttää kuituyhteydet uusiin ennätyksiin.