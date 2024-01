Las Vegasin CES alkaa virallisesti tänään, vaikka jo ennen jättitapahtumaa on esitelty paljon uusia tuotteita kulutuselektroniikkaan. Näytöistään tunnettu Omnivision esittelee messuilla uuden LCOS-paneelin, jolla voidaan tuoda nopea teräväpiirtonäyttö silmälasien pinnalle.

Asusin pelibrändi ROG on esitellyt Las Vegasin CES-messujen alla 8. sukupolven pelipuhelimensa. Laite on pakattu täyteen tekoälyominaisuuksia, näyttö virkistyy 165 kertaa sekunnissa, mutta silti mallit ovat edeltäjiinsä verrattuna laihempia.

Sähköteknisten tuotteiden myynnin kasvu hyytyi loppuvuodesta 2023 ja laski koko vuoden myynnin 5,4 prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuonna. Kiitos vielä alkuvuonna rivakasti sujuneen myynnin, vuoden 2023 yhteenlaskettu tukkumyynnin arvo oli 1275 miljoonaa euroa. Se on kautta aikain toiseksi paras vuosimyynti STK ry:n tilastoissa.

Amerikkalainen onsemi solmi viime kesänä strategisen kumppanuuden suomalaisen Kempowerin kanssa EliteSiC-sarjan mosfettien ja diodien käyttämisestä sähköautojen latureissa. Nyt onsemi on esitellyt latureihin ratkaisuja, jotka kiihdyttävät sähköauton akuston latausnopeutta.

Sveitsiläinen LEM on ilmoittanut uuden CDSR-tuoteperheen, lanseerauksesta. Tämä uusi tuotesarja vikavirtamittareita on suunniteltu tarjoamaan parannettua turvallisuutta ja luotettavuutta kotitalouksien sähköautolatureille. CDSR-mallit ovat saatavilla kolmella eri lähdetyypillä: vikalähtö, SPI-väylä ja analoginen lähtö, joten sarja sopii eri latausjärjestelmiin.

Suomalainen Verge tunnetaan tehokkaimpien sähkömoottoripyörien valmistajana. Yhtiö esittelee huomenna alkavilla CES-messuilla päivitettyä TS Ultra -malliaan, joka on saanut uusiksi ominaisuuksia esimerkiksi kuusi kameraa, tekoälyä hyödyntävän konenäön sekä täysin uuden kojetaulun.

Sähköautojen yleistyminen kuormittaa sähkönjakeluverkkoa. LUT-yliopistossa tehty väitöstutkimus antaa uusia eväitä sähkönjakeluverkon suunnitteluun niin, että kuormitusta voidaan hallita ja lataus on sujuvaa.

Viime vuonna myytiin 197 miljoonaa televisiota, mikä on alin lukema lähes 10 vuoteen. Valmistajat uskovat kuitenkin tulevaan. Esimerkiksi Samsung ja LG esittelivät Las Vegasin CES-messuilla uusia mallejaan, joissa tekoäly näyttelee yhä suurempaa roolia.

Integroidut virta-anturit tarjoavat ihanteellisen ratkaisun, kun tarkka ohjaus, tehokkuus ja suojaus ovat tärkeitä järjestelmän kannalta. Tämä LEM:n artikkeli kertoo neljä syytä siihen, miksi näin on.

Konni on tunnettu kyberturvallisuuspiireissä lähes kymmenen vuoden ajan. Ensimmäisen kerran vuonna 2014 havaittu haittaohjelmaperhe on muuttanut muotoaan jatkuvasti ja oppinut muun muassa ohittamaan käytetyt suojaukset. Nyt kyberturvallisuusyritys Fortinet kertoo havainneensa uudenlaisen variantin, jossa Konni-haittaohjelma on upotettu makroksi Word-tiedostoihin.

Tekoäly tekee parhaillaan suurta muutosta yhteiskuntaan ja salkunhoito ei ole poikkeus. Evlin vanhempi salkunhoitaja Tomas Hildebrandt on jo nähnyt sen vaikutukset omassa työssään ja kertoo mihin AI käytännön työssä jo vaikuttaa. Hilbebrandt myös kysyi suoraan ChatGPT:ltä, miten se näkee tekoälyn vaikuttavan salkunhoitajan työhön.

Operaattorit ovat yhdessä Gigantin kanssa julkistaneet viime vuoden myydyimmät puhelinmallinsa. Täysin epätieteellisen vertailun perusteella Suomen viime vuoden myydyimmän puhelimen tittelin nappasi Applen iPhone 13, jota myydään nyt noin 600 eurolla.

Entinen brittien ylpeys British Telecom eli nykyään vain ytimekkäästi BT on joutumassa vaikeuksiin viikon päästä eli vuodenvaihteessa koittavan määräajan kanssa. Tuolloin brittioperaattoreiden on nimittäin pitänyt poistaa kaikki Huawein laitteet mobiiliverkoistaan.

Virtuaalimaailmassa otetaan ensi vuonna isoja askelia eteenpäin. Apple tuo alkuvuodesta – tällä tietoa maaliskuussa – tarjolle omat Vision Pro -lasinsa, joiden hintalapuksi on mainittu hieman alle 3500 dollaria. Kotimainen Varjomme on nokittanut XR-4 -sarjalla, jonka perusmalli tuo fotorealistiset VR-lasit kuluttajille 3990 euron hintaan.

Monesta pukinkontista löytyy tänäkin jouluna pelikonsoli ja sen kyljessä tärkeä laite eli ohjain. Belgialainen Melexis on esitellyt erittäin vähävirtaisen 3D-magnetometrin, joka tekee ohjaimista monin tavoin parempia kuin nykyiset mekaaniset ratkaisut.

Tutka alkaa olla vakio-ominaisuus kaikissa uusissa autoissa. Tutkapiireissä ollaan siirtymässä entistä tehokkaampiin siruihin, jotka pystyvät lisäksi näkemään 360 astetta eli joka suuntaan. NXP:n tutkapiirin toiminta on varmennettu Rohde & Schwarzin simulaattoriratkaisulla juuri ennen tammikuisia CES-messuja.

Autonominen ajaminen tai robottiauto perustuu paitsi erilaisiin antureihin ja laitteisiin, myös mitä suurimmassa määrin ohjelmistoon. Suomessa tamperelainen Sensible 4 heitti viime kesänä pyyhkeen kehään rahoituksen loppuessa, mutta nyt autonomisen ajamisen ohjelmistopinoa on tuomassa tarjolle amerikkalainen Ambarella.

Kuopion Savilahdessa maaliskuussa avautuva kood/Sisu-koodikoulu on herättänyt laajasti kiinnostusta. Koulun verkkohaku aukesi marraskuun puolivälissä, ja jo yli tuhat hakijaa on suorittanut haun ensimmäisen vaiheen. Hakijat edustavat 23 eri kansallisuutta. Joka viides verkkotestin suorittaneista on pääkaupunkiseudulta.

Japanilainen ROHM on kasvattanut LTspice-mallikirjastoaan. Kirjastoon on lisätty esimerkiksi SiC- el piikarbidi- ja OGBT-tehokomponenttien malleja niin, että kokonaismäärä on kasvanut yli 3500:een.

Tektronix on esitellyt täysin uusitun sekasignaalioskilloskoopin. 4-sarjan B MSO -malli tuo tuplasti lisää laskentatehoa, uudenlaisen käyttöliittymän sekä laajat etäkäyttömahdollisuudet. Perusmallin lähtöhinta on 8570 euroa.