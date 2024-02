Jyväskylässä alkaa tänään kolmipäiväiset sähkömessut. Yksi kuumimmista trendeistä on autoilun sähköistyminen, joka on messuilla esillä laajasti. Myös Eatonin osastolla, jossa esillä on uusi nimellisteholtaan 22 kilowatin Green Motion DC 22 -pikalatausasema.

Wi-Fi n uusin sukupolvi on jo seitsemäs. IEEE 802.11be-nimellä standardoitu tekniikka löytyy jo uusimmista premium-älypuhelimista, mutta muihin malleihin sitä ollaan vasta suunnittelemassa. Barcelonan Mobile World Congress -messuilla Rohde & Schwarz esittelee yhden boksin testausratkaisuaan Wi-Fi 7 -piireille.

USB-tikku on edelleen edullinen ja helppo tapa liikutella tiedostoja. Saksalainen datanpalautukseen keskittyvä CBL kuitenkin raportoi, että viottuneet tikut perustuvat yhä useammin harmailta markkinoilta hankittuihin NAND-piireihin.

Avnet-konserniin kuuluva Silica on aloittanut yhteistyön Arduinon kanssa. Tämä sopimus laajentaa Arduinon IoT:n, puettavien laitteiden, 3D-tulostuksen ja sulautettujen ratkaisujen saatavuutta Avnet Silican kautta EMEA-alueell.

DMASS-järjestö on julkistanut viime vuoden lukunsa jakelijoiden komponenttikaupalle. Järjestön mukaan odotettavissa on markkinoiden supistuminen. Volyymit ovat kutistuneet tasaisesti vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Nokia esitteli viime lokakuussa uuden 5G-privaattiverkojen ratkaisun Pohjois-Amerikan markkinoille. Nyt Nokia DAC PW Compact -ratkaisu on laajennettu toimimaan eurooppalaisilla taajuuksilla. Privaattiverkkoja tarjotaan Italiaan, Suomeen, Ranskaan, Saksaan, Hollantiin, Norjaan, Puolaan, Espanjaan ja Iso-Britanniaan.

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKOn mukaan tietotekniikan ja viihde-elektroniikan myynti palasi viime vuonna normaaliksi pandemian aiheuttamien muutosten jälkeen. Luvuista selviää esimerkiksi, että suomalaiset ostavat jatkuvasti hieman kalliimpia puhelimia.

Sähköllä kulkeva auto ei ajossa aiheuta päästöjä, mutta polttomoottorin puuttuminen tekee niistä myös erittäin hiljaisia. Siksi sähköautojen pitää varoittaa jalankulkijoita. Tähän asti toiminto on integroitu ECU-yksikön mikroprosessorille, mutta ROHM tuo tarjolle markkinoiden ensimmäiset dedikoidut sirut.

Tietoturvayhtiö Fortinet on havainnut, että Albabat-kiristyshaittaohjelmavariantti on yleistynyt voimakkaasti. Ohjelmaa on viime aikoina käytetty monissa yrityksiin kohdistuneissa kiristyshyökkäyksissä ympäri maailmaa. Vaara uhkaa esimerkiksi suositin Counter Striken pelaajia.

Kela on hyväksynyt Kuopiossa maaliskuun lopussa avautuvan kood/Sisu -koodikoulun opintotukihakemuksen. Koodikoulun opiskelijat, jotka aloittavat kood/Sisun koulutuksessa, voivat näin hakea opintotukea opintoihinsa Kelasta.

Kiinteistöihin asennettavia sähköautojen latauslaitteita myytiin viime vuonna 35 048 kappaletta, mikä on 12,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton tilasto. Latauslaitteiden myynti piristyi vuoden viimeisen neljänneksen aikana, muttei riittänyt nostamaan kokonaismäärää vauhdikkaan vuoden 2022 tasolle.

5000 asukkaan Pyhäjärvellä on Euroopan syvin kaivoskuilu. Kun sinkin ja kuparin louhinta on tullut tiensä päähän, kaivoksessa halutaan kehittää monenlaisia uusia ratkaisuja. Yksi niistä on edinburghilaisen Gravicityn painovoimaenergian varastointijärjestelmään perustuva voimalaitos.

Nokia julkisti tänään solmineensa monivuotisen patenttien ristiinlisensointisopimuksen Vivon kanssa. Sopimuksen mukaan Vivo maksaa Nokialle lisenssimaksuja mukaan lukien takautuvat maksut patenttioikeudenkäyntien ajalta. Sopimus ratkaisee kaikki vireillä olevat patenttioikeudenkäynnit osapuolten välillä kaikkialla maailmassa.

Helsingin messukeskus täyttyi viikonloppuna motoristeista, kun MP24-messut avasivat virallisesti kevään odotuksen. Jos messutarjonnasta joku trendi nousee esille, se on ilman muuta sähkön roolin kasvu voimanlähteenä. Aihe toki jakaa mielipiteitä, mutta kehityksen suunta on väistämätön.

TrendForcen uusin tutkimus osoittaa, että maailmanlaajuiset litiumakkujen markkinat olivat tammikuussa hiljaiset. Kennojen valmistajat tyhjensivät vanhoja varastojaan ja tuotantomäärät pysyivät alhaisella tasolla. Yhden wattitunnin hinta oli 0,51 renmimbiä eli noin 6,6 senttiä.

EDA-taloa Cadence Design Systems on esitellyt uuden alustan, joka nopeuttaa HW/SW-kehitystä jopa satakertaisesti. Millennium-alustalla voidaan esimerkiksi digitaalisia kaksosia simuloida merkittävästi nykyistä tehokkaammin.

Mesh-tyyppinen IoT-verkko on kätevä – verkko laajenee uusia laitteita lisäämällä – mutta sen kehitys voi olla hankalaa. MIKROE ja NeoCortec ovat tehneet kehityksestä mahdollisimman helppoa. Siihen riittää vain uusi NeoMesh Click -lisäkortti.

Länsimaat yrittävät pakotteiden avulla estää Venäjää ostamasta mikropiirejä, koska niitä tarvitaan ohjuksiin, lentokoneisiin ja drooneihin. Pakotteet eivät näytä estävän kauppaa. Bloombergin mukaan Venäjälle vietiin viime vuonna edistyneitä mikropiirejä yli miljardilla dollarilla.

Tutkimusyhtiö Innolink toteutti joulukuussa laajan tutkimuskyselyn, jossa selvitettiin valokuidun tunnettuutta tiedonsiirtotekniikkana sekä valokuidun hankintaan vaikuttavia tekijöitä. Hinnan lisäksi esiin nousi sopimusehtojen selkeys.

Nokian Oulun uusi kampus on saavuttanut harjakorkeuden. Rakennusprojekti on edennyt aikataulussa, ja uusiin toimitiloihin on tarkoitus muuttaa suunnitellusti ensi vuoden aikana.