Myös Virve 2 perustuu omaan core-verkkoon

Pohjoismaiden viranomaisverkossa ollaan aloittamassa siirtymää laajakaistaisiin ratkaisuihin, käytännössä siis 5G-verkkoihin. Ruotsissa tuleva Rakel G2 perustuu omaan dedikoituun core-osaan, jonka toimittaa Ericsson. Suomen ratkaisu on pitkälti samanlainen, sanoo Virve-verkkoja operoivan Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

- Virve 2 on Erillisverkkojen palvelu, jonka olemme toteuttaneet kumppaneiden kanssa. Tällä palvelulla on oma dedikoitu 4G/5G-core, joka on hankittu Ericssonilta. Meillä ei ole tarkkaa tietoa MSB:n (eli yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviraston) toteutuksesta, joten jotain eroja voi olla, Lehtimäki sanoo.

Lehtimäki muistuttaa, että MSB:n tiedotteessa oteta kantaa tulevan Rakel G2:n radioverkon toteutukseen. - Suomessa edettiin siten, että ensin ministeritasolla ja sitten myöhemmin tammikuussa 2019 eduskunnassa päätettiin, että radioverkko hankitaan teleyritykseltä hankintamenettelyn perusteella.

Lehtimäki viittaa lakiin sähköisen viestinnän palveluista (SVPL 250 a §). Hänen mukaansa tuolloin keskusteltiin myös oman taajuusalueen allokoinnista tulevalle Virve 2 -verkolle. - Lähinnä keskusteltiin 700 megahertsin alueesta, mutta se ei saanut kannatusta.

Sinänsä viranomaisliikenteen siirtäminen samoihin tukiasemiin kuin Elisan muut palvelut toimivat, ei ole ongelma. - 5G-verkon tukiasemassa voidaan nimetä tietty taajuusalue vain yhdelle operaattorille, esimerkiksi viranomaisverkolle. Elisalta ostetun radiopalvelun avulla voidaan toimia turvallisesti ja luotettavasti. Etuoikeustoiminteet varmistavat, että liikenne on tarvittaessa priorisoitua, Lehtimäki vakuuttaa.

Nykyisten Virve-, Rakel- ja Norjan Nödnett-verkkojen välillä onnistuu verkkovierailu, mutta tulevien verkkojen osalta kysymys on auki. Verkkovierailulle eri maiden viranomaisilla on tarvetta ja Lehtimäen mukaan tavoitteena on toteuttaa verkkovierailu myös tulevissa ratkaisuissa. - Tarkempia tietoja tai aikatauluja en uskalla vielä arvailla, hän päättää.

