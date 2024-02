Korealaiset POSTECH-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet mullistavan litiumioniakun, joka hyödyntää mikroskooppisia piipartikkeleita ja geelipolymeerielektrolyyttejä, joilla voidaan parantaa merkittävästi akun energiatiheyttä ja vakautta. Tutkijat puhuvat tuhannen kilometrin kantamasta yhdellä latauksella.

Viimeiset kaksi vuotta älykellojen myynti on laskenut, mutta tälle vuodelle Canalys ennustaa neljän prosentin kasvua. Kaikkiaan kelloja myydään 1,17 miljardia ja puhelimistaan paremmin tunnettu OnePlus yrittää ottaa tästä markkinasta omansa. Helppoa se ei tule olemaan.

Moni ennusti Nokia-puhelinten kuolemaa, kun liiketoiminta myytiin Microsoftille vuonna 2012. Jatkoa tarinalle saatiin, kun Nokia lisensoi puhelinbrändinsä HMD Globalille vuonna 2016 kymmeneksi vuodeksi. Nyt näyttää, että legendaarisen puhelinmerkin taru tulee päätökseen sopimuksen umpeuduttua vuonna 2026.

Joka neljänteen eli 24 prosenttiin omakoti-, paritalo- tai rivitaloissa asuville netti tulee kotiin kuitua pitkin, selviää Valokuitusen teettämästä tutkimuksesta. Joka kolmas koti saa nettinsä mobiililaajakaistan kautta.

Uppsalan yliopistossa on tehty uusi maailmanennätys siinä, kuinka paljon sähköä voidaan saada CIGS-aurinkokennoista. Uusi hyötysuhteen maailmanennätys on 23,64 prosenttia. Mittauksen on tehnyt riippumaton mittauslaitos ja tulokset julkaistaan ​​Nature Energy -lehdessä.

Tekoäly alkaa nyt näyttää suorituskykyään jopa materiaalitutkimuksella. Jo aiemmin tekoäly on löytänyt korvaajan litiumille, nyt liverpoolilaistutkijat antoivat tekoälyn suunnitella uuden elektrolyytin eli välittäjän litiumionien liikkeelle. Tulokset ovat lupaavia.

Uutissivusto Bleeping Computer raportoi uusvanhasta Android-troijalaisesta, jossa on erittäin vaarallinen ominaisuus. XLoader on troijalainen, joka aktivoituu automaattisesti, kun se on latautunut käyttäjän Android-puhelimeen.

Kiinaan ei ole saanut myydä uusinta mikropiirien valmistustekniikkaa, eikä kiinalaisyrityksille ole saanut valmistaa piirejä uusimmissa prosesseissa useampaan vuoteen, mutta näyttää siltä, että Kiina saavuttaa nyt länttä kovaa vauhtia. Tähän viittaavat uutiset Huawei tytäryhtiö HiSiliconista.

Jos valmistajan on pitänyt emuloida suurten porttimäärien suunnitteluja, on voinut ostaa EDA-valmistajilta suuria ja kalliita emulaattoreita. Nyt Siemens tekee uuden aluevaltauksen, kun Veloce-sarjan emulaattorit tuodaan datakeskuksista tuttuina palvelinräkkeinä. Suorituskykyä on haettu sekä tehokkaista FPGA-piireistä että kokonaan itse kehitetyistä suoritinpiiristä.

Nokialla on FastMile-tuotesarja, jolla koteihin ja toimistoihin voidaan tuoda kiinteä 5G-yhteys, joita kutsutaan myös FWA-reitittimiksi (fixed wireless access). Nyt yhtiö on päivittänyt ulkoseinien reitittimensä tukemaan millimetritaajuuksia.

Kotien lähiverkoissa ollaan siirtymässä jo seitsemännen polven Wi-Fi-tekniikkaan, mutta edeltäjä eli Wi-Fi 6 on vasta tunkemassa teollisuuteen. Mutta voisiko tehosyöpöksi usein haukuttu tekniikka toimia myös paristokäyttöisissä laitteissa? Sveitsiläisen u-bloxin mukaan voi.

Suomalainen kvanttitietokoneyritys IQM Quantum Computers sanoo saavuttaneensa merkittävän virstanpylvään kvanttiteknologian kehityksessä. Yhtiö on osoittanut 20 kubitin kvanttitietokoneensa toimivan äärimmäisen alhaisella kvanttiporttioperaatioiden virhetasolla.

STMicroelectronics on esitellyt lidar-moduulin, joka skannaa kerralla jopa 2300 vyöhykettä. Suoraa lentoaikaa mittava dToF-anturi on markkinoiden ensimmäinen yhden sirun ratkaisu 3D-sijainnin ja etäisyyden mittaamiseen.

Tekoälyä ja koneoppimista on tuotu hyvin monenlaisiin laitteisiin ja usein se tehdään grafiikkaprosessoreilla. Nyt Nokia tekee saman Nvidian kanssa. Yhtiö aikoo mullistaa radioverkkojen toteutuksen käyttämällä Nvidian Grace-prosessoria osana anyRAN-tuotteitaan.

Suomalainen räätälöityjen sähkökoneiden ja tehonmuokkainten toimittaja The Switch Engineering Oy on saanut uudet omistajat Japanista. Enemmistöosakas on meriteollisuuden sähkökojeistojen toimittaja BEMAC Corporation, joka on yhteistyössä globaalin kauppa- ja sijoitusyhtiö Mitsui & Co:n kanssa hankkinut omistukseensa kaikki The Switchin osakkeet.

Farnell kertoo, että suosittua, uusinta Raspberry Pi 5 -korttitietokonetta saa nyt Euroopassa varastosta yhden päivän toimitusajalla. Valikoima kattaa sekä 4 että 8 gigatavun muistilla varustetut korttiversiot.

Mikro-ohjaimissa on jatkossa tarve yhä nopeampiin sulautettuihin muisteihin, kun kellotaajuudet nousevat yli 200 megahertsin. Renesas esitteli San Franciscon uuden piiritekniikan ISSCC-konferenssissa MRAM-testisirun, joka voi vastata uusiin suorituskykyvaatimuksiin.

Tietoturvayritys Check Point Software kokoontui tällä viikolla Wieniin CPX 2024 -tapahtumaansa esittelemään ison joukon uusia tuotteita. Yhtiön Suomen maajohtaja Viivi Tynjälä ja Pohjois-Euroopan toiminnoista vastaava Jukka Saarenmaa muistuttivat kuitenkin, että edelleen yksi sähköposti voi riittää aiheuttamaan yrityksissä ison katastrofin.

ChatGPT on ollut markkinoilla pian puolitoista vuotta, mutta se on jo ehtinyt mullistaa esimerkiksi kalasteluviestien laatimisen. Nyt verkon puolustajat ottavat käyttöön samat aseet. Check Pointin pääjohtaja Gil Shwed hehkutti uutta Infinity AI Copilot -työkalua. - Tekoälyn käyttö viedään nyt uudelle tasolle.

Tietoturvauutisiin keskittyvä Cybernews on tehnyt mielenkiintoisen testin. Ryhmä asensi puhtaaseen Android-puhelimeen sata suosituista ilmaista sovellusta Play-kaupasta ja tutki, miten ja mihin ne lähettävät dataansa. Tulokset ovat odotetun karmeita.