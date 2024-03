Nokia laittaa edelleen joka viidennen euronsa tutkimukseen

Nokia on julkaissut Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (SEC) vuotuisen Form 20F- asiakirjan. Dokumentti osoittaa, miten vahvasti yhtiössä edelleen panostetaan tutkimukseen. Käytännössä joka viides euro sijoitetaan uusien teknologioiden kehittämiseen.

Nokian liikevaihto oli viime vuonna lähes 22,3 miljardia euroa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen yritys sijoitti yli 4,3 miljardia. Luku on aavistuksen pienempi kuin edellisvuonna, mutta prosentuaalisesti enemmän liikevaihdosta kuin aiemmin (19,4%).

Viime vuonna Nokian tutkijat jättivät yli 2300 uutta patenttihakemusta. Yhtiölle on myönnetty patentteja vuosien varrella yli 20 000 patenttiperheeseen, joista suurin osa on edelleen voimassa. Yhtiö arvioi, että vuodesta 2000 lähtien se on sijoittanut noin 150 miljardia euroa tutkimukseen. Summalla pyörittäisi Suomen alijäämäistä valtiota lähes kahden vuoden ajan.

Nokia korostaa erityisesti 6G-tutkimuksessa tehtyjä läpimurtoja viime vuonna. Yhtiöhän johtaa Euroopan komission toisen vaiheen 6G-tutkimusta, joka tunnetaan nimellä Hexa-X-II. Toiseksi tutkimuksen huippukohdaksi Nokia nostaa tekoälyn ja koneoppimisen tuomisen mukaan radion ilmarajapintaan. Yhtiön mukaan tämä mahdollistaa radioiden muuttamisen oppiviksi.

Toinen huippukohta oli edistys terahertsitaajuuksien hyödyntämisessä. Korkeilla taajuuksilla voidaan merkittävästi kasvattaa verkkojen kapasiteettia.

Tällä viikolla otsikoihin nousi Euroopan parlamentin äänestys, jossa komission ehdotus SEP- eli ns. essentiaalipatenttien uusista pelisäännöistä hyväksyttiin suurella ääntenenemmistöllä. Nokia ja muut 5G-verkkojen SEP-patentteja kehittäneet yritykset kuten Ericsson ovat vastustaneet komission ehdotusta tiukasti.

Nokialla on painoarvoa, kun SEP-käytännöistä käydään keskustelua, sillä yhtiöllä on kaikkiaan yli 6000 patenttiperhettä, jotka arvioidaan välttämättömiksi 5G-tekniikkaa käytettäessä.

F20-asiakirjan voi lukea täällä.