Infineon siirtyy toisen polven SiC-piireihin

Infineon esitteli tänään toisen sukupolven piikarbidipiirinsä tehosovelluksiin. Yhtiön tehopuolijohteiden ryhmästä vastaavan Peter Friedrichsin mukaan häviöt pienenevät entisestään. Tuotannon osalta CoolSiC-perhe on jo yhtä luotettava kuin piipohjaiset mosfetit.

Ensimmäisenä toisen polven CoolSiC-piireistä tarjolle tuotiin 650 ja 1200 voltin mosfetit. Ne parantavat latauksen ja varastoidun energian tehoa autosovelluksissa jopa 20 prosenttia. Kaikkiaan uusi CoolSiC-perhe laajenee ajan myötä kattamaan eri jänniteluokkien (400-3300 V) piirit sekä erillispiireinä että moduuleina.

Friedrichsin mukaan toinen sukupolvi säilyttää jo G1:n luotettavuuden. Samalla suorituskykyä on nostettu, koteloiden liitäntää paranneltu ja esimerkiksi tärkeä mittari RDS (on) on luokkansa paras. Ensimmäiseen polveen verrattuna tehohäviöt pienenevät sekä ns. kovassa että pehmeässä kytkennässä.

Kaikkiaan tehohäviöt ovat keskimäärin yli 14 prosenttia pienempiä toisen polven CoolSiC-piireissä. Tämän ansiosta pintaliitettävän kotelon maksimiteho voidaan nostaa nykyisestä 38 kilowatista 51 kilowattiin. Ensimmäiset piirit ovat jo tuotannossa, sillä kiinalaisen SAIC Motorsin sähköautossa käytettään jo uusia CoolSIC-siruja.

Mitä paremmat ominaisuudet sitten tarkoittavat käytännössä? CoolSiC G2:lla varustettu sähköajoneuvojen DC-pikalatausasema mahdollistaa jopa 10 prosenttia pienemmän tehohäviön verrattuna aikaisempiin sukupolviin ja mahdollistaa suuremman latauskapasiteetin muototekijöistä tinkimättä. CoolSiC G2 -laitteisiin perustuvat ajoinvertterit voivat lisätä sähköajoneuvojen toimintasäteitä entisestään.

Uusiutuvan energian alalla CoolSiC G2:lla suunnitellut aurinkoinvertterit mahdollistavat pienempiä kokoja säilyttäen samalla korkean tehon, mikä johtaa alhaisempiin wattikustannuksiin.

Infineon kertoi myös, että Kulimin SiC-testaan tuotannon starttaaminen sujuu aikataulussa. Kyse on maailman suurimmasta tehtaasta, jossa SiC-piirejä valmistetaan 200-millisillä kiekoilla. Vuonna 2025 tehtaan liikevaihto voi olla yli miljardi euroa, vuosikymmenen lopulla se generoi jo 7 miljardia euroa liikevaihtoa Infineonille.