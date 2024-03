6G:n salat selville ilmaisesta videosarjasta

Kiinnostaako 6G-tekniikka? Mitä 6G tarkoittaa teknisesti? Kuinka tekoäly on integroitu hajautettuun laskentaan tai kuinka vastaamme luotettavan, lyhyen viiveen tiedonsiirtohaasteisiin langattomassa tietoliikenteessä?

Oulun yliopistossa 6G:tä tutkitaan 6G Flagship -ohjelmassa. Nyt ohjelman Youtube-kanavalla on julkaistu videosarja, johon on koottu uusin tieto tekniikasta. Informaatio on ilmaiseksi kaikkien katsottavissa.

6G Flagshipin johtaja, professori Matti Latva-aho huomauttaa raa´an tosiasian: vielä nykyäänkin kaksi miljardia ihmistä on irti mobiilimaailmasta. Kun yhteiskuntamme toiminnot nojaavat yhä enemmän digitalisaatioon, tämä kuilu tulee entistä räikeämmäksi, jos sitä ei pyritä poistamaan. Omassa puheessaan Latva-aho avaa, kuinka 6G:n tavoitteena on luoda maailma, jossa kaikki voisi olla osa internetin mahdollisuuksia ja hyötyä tehokkaista tietoliikenneyhteyksistä.

6G Talksissa puhuvat Oulun yliopiston 6G-tutkijat ja muutama valittu yrityselämän edustaja. Esityksiä on kaikkiaan jo 22 kappaletta. 6G-tutkimuksen pioneerit avaavat teknologian kehityksen ja tilan sekä tulevaisuuden eri näkökulmista. Luvassa on visionäärisiä oivalluksia, kun esityksissä sukelletaan syvälle teknologian tulevaisuuteen.

Esimerkiksi esityksessään NTT DoCoMon johtaja Takehiro Nakamura kertoo näkemyksiään 6G:n tulevaisuudesta Japanissa. Hän peilaa ajatuksiaan Beyond 5G Promotion Consortiumin "Viesti 2030-luvulle" -julkaisuun, jossa käsitellään 5G:n nykytilan ominaisuuksia, teknologiatrendejä ja kyvykkyyttä.

6G Talks -sarjan löydät täältä.