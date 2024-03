Nyt kannattaa opiskella näitä ohjelmointikieliä

Yhdysvaltain työvirasto on tilastoinut ohjelmoijien palkkakehitystä. Tuloisten mukaan tällä hetkellä kannattaa opiskella Javascriptia, Pythonia, SQL:ää ja Javaa. Näissä osaajien kysyntä kasvaa nopeimmin, joten palkkatasokin nousee kovinta vauhtia.

Javascriptin asema selittyy pitkälti sillä, että se on webin frontedin kieli. Sillä koodataan paljon siitä sisällöstä, joka meille näkyy selaimen näytöllä. Koodaamiseen on yli 80 eri kehystä, joista uusimmissa onnistuu myös mobiilisovellusten kehittämisen sekä Androidille että iOS:lle.

Pythonin asema on pitkään ollut vakaa. Tekoälyn myötä sen asema vain vahvistuu. Kirjastoja on joka lähtöön, jos koodin hitaus ei haittaa sovellusajossa. SQL:n suosiota ei oikeastaan tarvitse edes ihmetellä, kun suuri osa sisällöistä perustuu jonkinlaisiin tietokantoihin. Tämä sivustokin.

Javan nousu listalle voi yllättää. Toisaalta moni sovellus on koodattu osin Javalla, kuten Spotify ja Twitter eli nykyinen X.

Kaikki nämä kielet sopivat myös suosituimpien ohjelmointikielten Tiobe-indeksin maaliskuun listaukselle. Python jatkaa ykkösenä, kuten on tehnyt pitkään. Sen jälkeen suosituimpina tulevat C ja C++ ennen Javaa ja C#:a. Javascript ja SQL ovat Toiben listauksessa sijoille 6 ja 7.

Toiben listaus löytyy täältä.