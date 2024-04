Lounea tuo jopa 40 gigabittiä huoneistoon asti

Lounea, joka on jo vuodesta 2021 alkaen toimittanut 10 gigabitin yhteyksiä omakotitaloihin ja esitteli tiettävästi maailman nopeimman 40 gigabitin yhteyden vuonna 2023, on nyt laajentanut palvelunsa ulottumaan myös suoraan taloyhtiöiden huoneistoihin. Toki se vaatii kuidun perille asti.

Asunto-osakeyhtiöissä valokuitu on tyypillisesti päättynyt taloyhtiöiden teknisiin tiloihin, ja huippunopeuksien saatavuutta on rajoittanut vanhat 1900-luvulta peräisin olevien puhelin- tai televisiokaapeloinnin käyttö. Tämä on tarkoittanut, että kuidun tuomaa nopeutta ja hyötyjä ei voi täysimääräisesti hyödyntää.

Avuksi tulee passiivinen optinen haaroitin. Taloyhtiössä pitää toteuttaa valokuitukaapelointi teknisestä tilasta huoneistoihin. PON-tekniikalla tämä ei vaadi kalliita vahvistimia ja toistimia.

Toki kuidun jatkaminen ei PON-tekniikallakaan ole ilmaista. - Suoraa arviota kustannuksesta on haastava antaa koska taloyhtiötyyppejä ja toteutustapoja on useita. Kustannukset riippuvat siitä, onko esimerkiksi valmiita putkilinjoja käytettävissä. Tämä selvitetään kohdekäynnillä tarjousvaiheessa, sanoo Lounean teknologiajohtaja Riku Päärni.

Kysyntää nopeammalle kuidulle näyttää olevan. - Lounea on ollut kevään kuluessa yhteydessä tuhansien taloyhtiöiden kanssa. Taloyhtiöt ovat olleet erittäin kiinnostuneita uuden toteutustavan tuomista mahdollisuuksista ja yli puolet uusista tarjouksista tarjotaan jo uudella teknologialla, toteaa Lounean myyntijohtaja Jarno Laitinen.