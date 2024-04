Ruotsalainen Qoitech irrotettiin vuonna 2019 Sonystä kaupallistamaan työkalu, joka pitäisi olla jokaisen suunnittelijan työpöydällä. Yhtiölla on kaksi teholähdettä ja niihin liitetty ohjelmisto, joilla voidaan profiloida IoT-laitteiden tehonkulutusprofiileja.

Suomalainen Unikie on kehittänyt uuden ratkaisun autonomisille ajoneuvoille. Se on mukana AutoLog-projektissa, jossa ohjelmistolla siirrellään Volkswagen-autoja ilman kuljettajaa Saksan kolmanneksi suurimmassa autosatamassa Emdenissä.

Tietoturvayritys Barracuda Networks on julkaissut tietohallintoa koskevan CIO-raportin Leading your business through cyber risk. Sen tulokset ovat hälyttäviä. Jopa kuudella kymmenestä yrityksestä on vaikeuksia hallita tietoturvariskiä. - Monille yrityksille jonkinlainen tietoturvaloukkaus on nykyään lähes väistämätön, sanoo yhtiön tietohallintojohtaja Siroui Mushegian.

Kiinalais- ja amerikkalaistutkijat ovat kehittäneet uuden elektrolyytin litiumakkuihin. Se tarjoaa kustannustehokkaan ja suorituskyvyltään erinomaisen vaihtoehdon perinteisille litiumsuoloille, kuten litiumheksafluorofosfaatille (LiPF6). Uusi elektrolyytti parantaa akun suorituskykyä ja kestävyyttä sekä yksinkertaistaa akkujen tuotanto- ja kierrätysprosesseja.

Yhdysvallat pitää Kiinaa suurimpana turvallisuusuhkana. Nyt amerikkalaiset senaattorit etsivät keinoa estää avoimen RISC-V-arkkitehtuurin käyttö Kiinassa. Maan hallituksen perustama komitea tutkii nyt, mitä olisi tehtävissä.

Yhdysvalloissa käytössä olevien Buy America -säännösten mukaan erityisesti julkisissa rakennushankkeissa on suosittava tuotteita, joissa merkittävä osa komponenteista tulee kotimarkkinoilta. Nokia ilmoitti tänään saaneensa ensimmäiset tällaiset ”jenkkituotteet” sopimusvalmistaja Sanminan tuotannossa.

Autonominen auto tai robottiauto vaatii tuekseen monenlaisia laitteita ja antureita. Yksi niistä on tutka. Rohde & Schwarz on tehnyt yhteistyötä virtuaalisen koeajamisen pioneerin IPG Automotiven kanssa määritelläkseen valmiin alustan autotutkan testaukseen.

TDK tuo markkinoille TDK-Lambda-merkkiset CUS800M- ja CUS1000M AC-DC-virtalähteet. 6,73 x 3,35 x 1,67 tuuman (171 x 85 x 42,5 mm) koteloon pakatuissa powereissa on jopa 800 W ja 1 000 W teho. Tehotiheys on kovaa luokkaa, sillä kuutiotuumasta saadaan irti 27,2 wattia tehoa.

HMD Global tunnetaan ennen kaikkea Nokia-älypuhelinten valmistajana. Nyt yhtiö on julkistanut ensimmäiset omalla HMD-brändillä valmistetut puhelimensa. Kyse on tärkeästä askeleesta suomalaisen valmistajan polulla.

DNA:n ja Telian yhteisesti omistaman Suomen Yhteisverkon 3G-palvelut päättyvät toukokuusta alkaen alueittain. Käyttäjille kyse ei ole isosta muutoksesta. DNA on jo sulkenut oman 3G-verkkonsa, ja Telia tekee parhaillaan 3G-verkon sulkemista.

Älykelloja myytiin viime vuonna 45,2 miljardilla dollarilla ja tuleville vuosillekin on ennustettu kasvua. Tästä kakusta OnePlus haluaa osansa. Aiemmin se on onnistunut haastamaan älypuhelinten markkinajohtajia tehokkailla, mutta edullisemmilla laitteillaan, nyt samaa yritetään älykelloissa.

Uusimmat 5G-standardit eli 3GPP Release 17 -määritykset tukevat myös entistä tehokkaampaa modulointitekniikkaa. Samsung Electronics ja Qualcomm Technologies kertovat nyt testanneensa onnistuneesti 1024-QAM-modulointia. Testien perusteella 5G-kanavan kyky lähettää bittejä paranee noin viidenneksellä.

Samsung Electronics ilmoitti tänään aloittavansa yhdeksännen sukupolven V-NAND-piirien massatuotannon. Kyse on kolme bittiä yhteen muistisoluun tallentavista siruista, joiden kapasiteetti yltää sirutasolla terabittiin asti.

Älypuhelimissa on jatkuva tarve nopeammalle tallennukselle. Tärkeä osa tätä yhtälöä on tallennusstandardi. Kioxia sanoo nyt aloittaneensa uusien flash-piiriensä näytetoimtiukset. ne tukevat uusinta UFS- eli Universal Flash Storage -standardin versiota 4.0.

Kalifornialainen Lightning Motorcycles on yksi pioneereja, jotka haluavat tehdä sähköistää moottoripyöräilyn. Nyt yhtiö on tehnyt yhteistyötä akkuvalmistaja Enevaten kanssa. Tuloksena on monsteriluokan pyörä, jonka akun voi täyttää 20 prosentista 80 prosentin kapasiteettiin vain 10 minuutissa.

Silicon Labs on esitellyt tähän asti energiatehokkaimmat IoT-järjestelmäpiirinsä. XG22E-sarjan sirut on tarkoitettu laitteisiin, jotka saavat tarvitsemansa virran energiankeruulla. Sarjan siruilla on silti radio, joka tukee niin Bluetooth Low Energy-, asiakaskohtaisia 802.15.4- ja alle gigahertsin yhteyksiä.

Henkilökohtaiseen sähköpostilaatikkoon tipahti perjantaina varsin aidon näköinen kehotus päivittää oman yrityksen yhteystietoja Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin. Huijaukset muuttuvat yhä laadukkaammiksi, mutta niiden avulla erilaisten tietojen kalastelu jatkuu todennäköisesti niin kauan, kuin toisessa päässä odottaa joku liian innokas hiirellä napsauttelija.

Keysight Technologies on esitellyt seuraavan sukupolven simulaattorin radiotaajuuspiirien suunnittelijoille RFPro Circuitin ideana on ollut joustava, tehokas työkalu, joka mahdollistaa simulaattorin RFIC-sirujen suunnittelijoille piirien, sähkömagneettisten ja sähkötermisten simulaatioiden tiukemman yhteissuunnittelun eri alustoilla.

Italian Arezzossa päämajaansa pitävä SECO on esitellyt ensimmäiset SMARC-moduulinsa, jotka perustuvat Qualcommin QCS6490- ja QCS5430-sovellusprosessoreihin. Nämä uudet SMARC-moduulit ovat ensimmäisiä tuloksia yhtiöiden strategisesta yhteistyöstä, josta ilmoitettiin viime vuoden syyskuussa.

Viime vuonna Huawei aiheutti ainakin pienen myrskyn vesilasissa, kun se esitteli kiinalaista alkuperää olevan kännykkäprosessorin. Nyt TechInsighs on verrannut Kirin 9000s -prosessoria länsimaisiin kilpailijoihin. Eroa on edelleen paljon.