Quside ja Equinix ovat solmineet merkittävän yhteistyösopimuksen, joka tuo edistykselliset kvanttilukujen satunnaisgenerointiteknologiat tuhansien yritysten ulottuville maailmanlaajuisesti. Tämä teknologia parantaa yritysten kykyä puolustautua kehittyneitä kyberuhkia vastaan ainutlaatuisen entropiaratkaisun avulla.

Oululainen TactoTek on kehittänyt ruiskuvalettavaa toiminnallista elektroniikkaa, joka on jo kiinnostanut useita autonvalmistajia. Nyt ruotsalainen sähköautojen valmistaja Polestar tutkii, miten TactoTekin IMSE-tekniikkaa voitaisiin hyödyntää tulevissa Polestar-malleissa.

Niin lataustehot kuin autojen kyky vastaanottaa sähköä ovat parantuneet koko ajan. Nyt Autoliitto ja sen kumppani Virta, jonka palvelu- ja teknologia-alustalla Autoliitto operoi verkostoaan, käynnistävät pilottihankkeen, jossa auton lataamisesta tehdään entistä vaivattomampaa.

Intel on esitellyt Thunderbolt-väylän laajennuksen, jonka avulla kaksi tietokonetta voidaan liittää suoraan toisiinsa C-tyypin USB-kaapelilla. Yhtiö kutsuu tekniikkaa nimellä Thunderbolt Share.

Yksi modernin teknologian sovellusten suurista trendeistä on koneet, jotka vaativat ympäristön tuntemista. Tämä voidaan tehdä kamera-antureilla, mutta niiden yksityisyyden säilyttäminen huolestuttaa monia. Suunnittelijat pohtivat vaihtoehtoisia tekniikoita, kuten millimetrialueen tutkaa.

Rohde & Schwarz on esitellyt uuden version keväällä lanseeratusta MXO 5 oskilloskoopista. Uusi MXO 5C on sama laite ilman näyttöä, joten se sopii laiteräkkiin 2U-korkeaan paikkaan. Rohde & Schwarz kehuu uutuutta maailman pienimmäksi jopa 2 GHz:n kaistanleveyteen yltäväksi oskilloskoopiksi.

STMicroelectronics on esitellyt uuden 6-akselisen liikeanturin, joka pitää sisällään koneoppimisytimen. Sen myötä liikeanturi mahdollistaa uusien älykkäiden toimintojen tuomisen sulautettuihin laitteisiin verkon reunalla.

Nysse eli Tampereen seudun joukkoliikenne aloittaa Remoted Oy:n kanssa yhteistyössä robottibussilinjan 301 liikennöinnin ensi viikon maanantaina. Bussi liikennöi maanantaista perjantaihin klo 06:00-20:30. Linjalla kulkee kerrallaan yksi ajoneuvo, joka ajaa kolme vuoroa tunnissa.

Etävalvomolta ei edellytetä reaaliaikaista datayhteyttä robottiajoneuvoon. Osalla valmistajista löytynee korkeimman automaatiotason täysvalmius, mutta verkkoyhteyksien datansiirtonopeus ei sitä tue. Nyt kulkulaitteen sallitaan bufferoida, varastoida tarvitsemaansa ohjausdataa mutta ehto on, että sen on pysähdyttävä toimialueensa rajalle.

Jotkut sovellukset maatalouden, rakentamisen ja maanmittauksen, geologian ja robotiikan sekä katastrofien hallinnan aloilla voidaan toteuttaa vain, jos saatavilla on riittävä paikannustarkkuus. RTK- eli Real-Time Kinematic -tekniikka mahdollistaa erittäin tarkan paikantamisen noin 2 senttimetrin tarkkuudella reaaliajassa.

Tehokkaimpien supertietokoneiden top500-lista on julkaistu ja Kajaanin LUMI pärjäsi kisassa hienosti olleen Euroopan tehokkain superkone. Listan koneet perustuvat erilaisiin arkkitehtuureihin ja prosessoreihin, mutta yksi asia niitä kaikkia yhdistää.

Pörssisähkö on ollut viikonloppuisin selkeästi halvempaa alkuviikkoihin verrattuna, selviää sähkönmyyntiyhtiö Nordic Green Energyn edellisten vuosien hintadatasta. Lisäksi yhtiö on tuonut asiakkaidensa käyttöön viikon päähän ulottuvan ennustetyökalun, joka kertoo, minä päivänä sähkö on halvimmillaan.

Apple ja Google ovat työskennelleet yhdessä luodakseen Bluetooth-seurantalaitteille yhteisen tekniikan, jonka avulla ketään ei voida enää seurata luvatta. Apple ottaa ominaisuuden käyttöön nyt jakelussa olevassa iOS 17.5 -käyttäjärjestelmässä ja Androidissa se tulee käyttöön 6.0+-laitteissa.

Energianhallintayhtiö Eaton on avannut Vantaalla uuden tehtaansa. Yhtiön Suomen ja Baltian maajohtaja Lauri Tuomaala esitteli uutta megawattiluokan lippulaivatuotetta samalla, kun ”valitteli” positiivista ongelmaa. Uuden tehtaan kapasiteetin piti täyttyä vuoteen 2030 mennessä, mutta nyt näyttää siltä, että tässä tilanteessa ollaan jo kuluvan vuoden lopulla.

Matkapuhelimien säteilyturvallisuus on puhuttanut ihmisiä aina. Sallitun säteilyn määrä on määritelty SAR-arvona. Stocklytics.com raportoi nyt saksalaisen BfS-viranomaisen (Bundesamt für Strahlenschitz) tuloksista, joiden mukaan sekä Xiaomin että Samsungin laitteissa on havaittu varsin korkeita SAR-lukuja.

Maailman supertietokoneet asetettiin eilen paremmuusjärjestykseen ISC24-konferenssissa Hampurissa. Kajaanissa sijaitseva LUMI-supertietokone on uusimmalla Top500-listalla sijalla viisi ja edelleen Euroopan nopein supertietokone. Listan kärkisijan vei jälleen Frontier-supertietokone, joka on rakennettu Oak Ridge National Laboratoryyn Yhdysvalloissa.

RF-järjestelmät tarvitsevat tehovahvistimia (PA) tuottaakseen lineaarisesti tehokkaan korkean lähtötehon. Kun järjestelmät siirtyvät korkeamman asteen modulaatiomenetelmiin, kuten 64/128/256 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), niiden on myös tarjottava korkea lineaarisuus ja tehokkuus tiheämmissä ympäristöissä, joissa huippu-keskimääräinen tehosuhde on tiukka.

Ruotsalainen, tarkemmin Göteborgista kotoisin oleva Sensrad on kehittänyt tutkan, jota se kehuu valotutkaa eli lidaria paremmaksi ajoneuvokäytössä. Laite on nimeltään Hugin D1, ja sen kuoren alla ruotsalainen tutka- ja antenniosaaminen on yhdistetty israelilaisiin siruihin.

Telit Cinterion on esitellyt uuden IoT-moduulin, joka mahdollistaa jopa senttimetriluokan paikannuksen sulautetuissa laitteissa. Moduuli on kooltaan vain 11 x 11 millimetrin kokoinen. Sen tarkkuus perustuu kahden GNSS-taajuuden ja RTK-korjausdatan yhdistämiseen.

Kolmen kasvun vuoden jälkeen elektroniikan komponenttien jakelukauppa romahti vouden ensimmäisellä neljänneksellä. DMASS-järjestön lukujen mukaan eurooppalaiset jakelijat myivät tammi-maaliskuussa komponentteja 4,58 miljardilla eurolla. Luku on 23,3 prosenttia vuodentakaista pienempi.