Nyt huijataan ASCII-merkeillä tehdyillä QR-koodeilla

Quishing eli QR-koodeilla tapahtuva tietojenkalastelu yleistyy hyvin nopeasti. Check Point kertoo, että rikolliset ovat keksineet nerokkaan tavan kiertää QR-koodien optisen OCR-tarkastusjärjestelmän.

Tietoturvayrityksen Harmony Email -tutkijat ovat paljastaneet uuden kampanjan, jossa QR-koodi ei ole kuvana, vaan se on luotu HTML- ja ASCII-merkkien avulla. Tutkijat olivat toukokuun lopulla nähneet jo yli 600 tällaista sähköpostiviestiä.

Ylläolevassa kuvassa näkyy vasemmalla ASCII-merkeillä luotu QR-koodi ja oikealla ”normaali” kuva. Viestin osaksi ASCII-merkit liitetään normaalilla HTML-koodilla. Hyökkääjien ajatuksena on ohittaa OCR-moottorit.

Pohjimmiltaan kyse on siitä, että hyökkääjäät laittavat pieniä lohkoja HTML-koodiin. Sähköpostissa se näyttää QR-koodilta. Optiselle tarkastukselle kuva ei näytä miltään. Huolestuttavaa on, että jo nyt on olemassa verkkosivustoja, jotka auttavat luomaan tällaisia ASCII-pohjaisia QR-koodeja automaattisesti. Luodut kuvat voidaan silti määrittää sisällyttämään haitallisia linkkejä.

Toinen huolestuttava kehitys liittyy sähköpostin uudelleentodennuspyyntöön. Tässä QR-koodin takana on ASCII-merkkejä, jotka voivat saada turvajärjestelmät pitämään sitä puhtaana sähköpostina.

Check Pointin mukaan QR-huijausten kehitys kuvastaa kyberturvallisuuden loputonta kissa ja hiiri -leikkiä. Siinä hakkerit löytävät jotain hyödynnettävää. Kyberturvallisuuden puolustajat löytävät ratkaisun. Hakkerit löytävät jotain uutta hyödynnettävää. Ja niin edelleen, kierre jatkuu.